Die Pommes-Erzeuger kochten gesund und ausgewogen

Lamb Weston / Meijer Austria – ein Joint Venture der RWA AG mit Lamb Weston Meijer – produziert am Standort Hollabrunn hauptsächlich tiefgekühlte Kartoffelprodukte, Pommes frites, Rösties und Gemüselaibchen. Das Unternehmen legt großen Wert auf die Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz. Davon zeugt ein laufendes Gesundheitsprogramm, welches einen wöchentlichen Obstkorb, wöchentliches Gruppentraining, EMS-Training und Business-Yoga direkt am Arbeitsplatz inkludiert.

Weil Ernährung eine wichtige Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden eines jeden Menschen spielt, wurde nun in Zusammenarbeit mit dem Hollabrunner Fitness- und Gesundheitsunternehmen Codetraining ein Kochworkshop organisiert und direkt im Unternehmen für die Mitarbeiter angeboten. Gemeinsam mit Julia Codet und Alma Glasl stand das Zubereiten von gesunden und ausgewogenen Speisen am Plan.

Sechs verschiedene Gerichte wurden von den angemeldeten Teilnehmern gekocht, gebacken und anschließend verzehrt. „Der Workshop bot Informationen, Austausch und förderte zusätzlich die Teamarbeit“, freut sich LWM-Geschäftsführer Dirk Niggemann.

Dieses betriebliche Programm soll die Belegschaft ermutigen, neue, gesündere Ernährungsgewohnheiten anzunehmen und in den Alltag zu integrieren.