Im Westernstall für mehr Sicherheit im Unternehmen

Unternehmen sind ab einer bestimmten Anzahl an Mitarbeitern verpflichtet, sogenannte Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) zu bestellen, die einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit am Arbeitsplatz leisten. Dazu gehört auch die Firma Lamb Weston aus Hollabrunn, die gesamt 18 Vertrauenspersonen im Sicherheitsbereich beschäftigt. Um die Zusammenarbeit dieses Teams zu stärken, sicherheitsrelevante Aspekte wahrzunehmen und neue Sicherheitsmaßnahmen kennenzulernen, wird jährlich ein Tag für die SVPs organisiert.

In diesem Jahr wurde der Westernstall von Erni und Erich Knoll in Schöngrabern besucht. Mit ihrem neu entwickelten Konzept - „Akzeptieren, was ist“, „Vertrauen aufbauen“ und „über persönliche Grenzen gehen“ - soll Menschen nicht nur der Umgang mit Pferden nähergebracht werden, sondern es geht auch darum, wie Fluchttiere auf Anweisungen der Menschen reagieren.

So mussten die Sicherheitsverantwortlichen der LWM Austria GmbH Werte wie Vertrauen und Respekt gegenüber den Pferden aufbauen und anwenden. Vor allem Stärke und Ruhe sind bei Fluchttieren besonders gefordert.

"Die Tatsache, klare Anweisungen zu vermitteln und nicht alltägliche Gefahren einzuschätzen, sorgt dafür, das Sicherheitsbewusstsein zu stärken und in den Berufsalltag zu übertragen", sagt Daniela Bock, Fachkraft für Sicherheit bei Lamb Weston.

