Blackout-Vorsorge: So sieht's bei einem „Prepper“ daheim aus

„Experten sind sicher: Ein Blackout wird kommen. Nur wann, ist die Frage“, sagt eine Frau aus dem Land um Hollabrunn, die auf so einen Fall vorbereitet ist. Anonym bleiben will sie, damit im Ernstfall nicht Fremde vor ihrer Türe stehen, weil sie wissen, dass sie Vorräte angelegt hat. Auch Facebookgruppen der sogenannten „Prepper“ raten zur Anonymität, um vor Plünderern geschützt zu sein.

„Seit dem ersten großen Lockdown hab‘ ich geschaut, dass wir alles daheim haben“, erzählt sie. Größere Vorräte legte sie nach einem Vortrag des Zivilschutzverbandes an.

400 Liter Mineral, 30 Liter Wasser im Kanister, 60 Portionen Trockengerm, Konservendosen mit Fisch, Eintöpfen und Suppen sowie 24 Liter Milch sind nur einige der Vorräte, die die 40-Jährige für ihre vierköpfige Familie angelegt hat. „Damit kommen wir sicher zweieinhalb Monate aus“, weiß sie. „Ich hab‘ lieber etwas mehr daheim und kann dann der Nachbarin ohne Probleme mit drei Kilo Mehl aushelfen“, ist sie gern bereit, zu teilen.

Als die zweifache Mutter begonnen hat, sich Vorräte anzulegen, wurde sie noch von vielen Menschen aus ihrem Umfeld belächelt. Das hat sich mittlerweile geändert. „Viele fangen an, nachzudenken und selbst vorzusorgen. Auch die Blackout- und Prepper-Gruppen in den Sozialen Medien werden größer“, beobachtet sie. Vorräte für ein, zwei Wochen seien besser als nichts.

Der Begriff „Prepper“ leitet sich übrigens vom englischen Ausdruck „to be prepared“ ab und bedeutet „vorbereitet sein“.

Probelauf mit 24 Stunden ohne Strom

Wie behält die 40-Jährige den Überblick? Die Lebensmittel sind in durchnummerierten Kisten verstaut. „Ich habe eine Mappe, da sind alle Produkte nach Ablaufdatum aufgelistet. So weiß ich, was zum Beispiel im August abläuft. Diese Lebensmittel brauchen wir dann auf und ich kaufe sie nach.“

Wie sich der Ernstfall anfühlen könnte, hat sie mit ihrer Familie getestet. „Wir haben 24 Stunden ohne Strom verbracht.“ Es gab keinen Fernseher, kein Handy. Brot wurde gegrillt, der Campingkocher getestet und ein Matratzenlager errichtet.

„Der Probelauf war gut, so habe ich mir überlegt, dass Rettungsdecken nicht schlecht wären.“ Diese halten in der Nacht warm und kühlen im Sommer. Sie empfiehlt, aufzuschreiben, wie Medikamente eingenommen werden müssen; Adressen und Rezepte sollten notiert werden, weil man beim Blackout nicht im Internet suchen kann. Und: „Der Tank sollte halb voll sein, damit man jemanden abholen kann.“

Es sei wichtig, mit Familienmitgliedern abzusprechen, wie sie sich verhalten sollen. „Unsere Kinder wissen: Sie sollen bleiben, wo sie sind. Wir holen sie ab.“

