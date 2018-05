Wer aufmerksam die S 3 bis Hollabrunn und dann die B 303 weiter durch Suttenbrunn entlang fährt, hat sie schon gesehen: die Infobox der Asfinag zum Ausbau der Weinviertler Schnellstraße S 3 von Hollabrunn bis Guntersdorf.

Bei der Eröffnung der S3-Infobox: Andreas Fromm (ASFINAG-Geschäftsführer), Karin Zipperer (ASFINAG-Vorstandsdirektorin), Landesrat Ludwig Schleritzko und Rainer Irschik, Abteilung Straßenbau und –verwaltung (v.l.n.r.).

| Asfinag

Offiziell eröffnet wurde die Infobox bereits am Donnerstag. Knapp ein Jahr, nachdem die ersten Bagger auffuhren und den Baubeginn dieses lang ersehnten Ausbaus der Schnellstraße einläuteten.

Seit 2006 ist Asfinag für S3-Planung zuständig

Was der Ausbau für die Region bedeuten kann, sprach Ewald Bussek, Bezirksobmann des NÖAAB, während einer Infotour von Arbeiterkammer-Vizepräsident Josef Hager an: „Der Ausbau der S 3 ist eine große Chance, dass sich neue Betriebe ansiedeln, aber auch dafür, dass regionale Betriebe expandieren, wenn sie nun eine bessere Anbindung an das internationale Verkehrsnetz haben.“

Der Weg bis zum Ausbau der Schnellstraße war ein langer; die ersten Pläne, die Schnellstraße Richtung Tschechien auszubauen, sind mehrere Jahrzehnte alt. Als die S 3 im Sommer 2006 in den Anhang des Bundesgesetzes aufgenommen wurde, fiel sie in die Zuständigkeit der Asfinag. Eine, die von da an mit an Bord war, ist Reingard Vogel. Sie übernahm 2008 schließlich die Projektleitung. 2017 hat sie die Gesamtprojektleitung an Christian Siebenhofer übergeben, der auch die Bauphase steuert. „Der Vollständigkeit halber muss ich sagen, dass ich zugunsten meiner beiden Buben – sie sind heute acht und sieben Jahre alt – eine kleine Pause eingelegt habe“, schmunzelt Vogel.

Projektplanerin: „War immer von der Sinnhaftigkeit des Projekts überzeugt“

Während der Vorbereitung auf dieses Projekt war sie bei einigen Planungsausstellungen vor Ort und hat sich die Sorgen und Wünsche der Bürger angehört. Diese zweifelten bis zuletzt, ob das Projekt auch wirklich umgesetzt werden würde. Vogel selbst habe nie an der Umsetzung gezweifelt, „weil ich immer von der Sinnhaftigkeit des Projekts überzeugt war“. Auch wenn es für Außenstehende nicht immer sichtbar gewesen sei, die Asfinag habe das Projekt Schritt für Schritt vorangetrieben. „Dabei hat sich unser Team immer auf das nächste Teilziel konzentriert.“

Gesetzesnovellen waren Herausforderungen

Aus der Bahn werfen konnte die Profis während der Planungsphase wenig, aber: „Die eine oder andere Gesetzesnovelle hat uns vor neue Herausforderungen gestellt“, gibt Vogel zu. Vor allem, weil es für die Anrainer nicht immer nachvollziehbar war, warum diese Änderungen so große zeitliche Auswirkungen auf ein so wichtiges und dringendes Projekt wie die S 3 haben. „Mehr Freude macht es natürlich, gute Nachrichten für die Region zu überbringen – aber die hatten wir Gott sei Dank ja auch“, freut sich Vogel im NÖN-Gespräch.

„Größtes Ereignis war der Spatenstich“

Ein einziges Highlight kann die Projektleiterin nicht benennen: „Jedes Etappenziel war für sich ein Highlight. Das bislang größte Ereignis war aber natürlich der Spatenstich.“

Warum Vogel besonders gerne an diesem Projekt mitgewirkt hat? Wegen dem Rückhalt aus der Region und der professionellen und kollegialen Zusammenarbeit in und mit der Asfinag. „Wir haben von Beginn an sehr konstruktive Gespräche in allen Gemeinden und auch mit der Pro-S3-Bürgerinitiative geführt. Alle haben konstruktiv ihren Teil zum Projekterfolg beigetragen“, erinnert sich die zweifache Mutter und ergänzt: „Besonders freue ich mich auf 2020, wenn ich mit meinen Kindern die Strecke befahren kann!“

Die Arbeiten für den Streckenabschnitt Hollabrunn bis Guntersdorf verliefen bisher gut nach Plan. „Kleinere Herausforderungen gilt es freilich laufend zu meistern“, so Vogel. Die Grundeinlöse sei weitestgehend abgeschlossen, im Juni startet das letzte Baulos.