Ein wahrer Genuss funktioniert auch bei trübem Wetter

Die Nappersdorfer Gemüsemanufaktur Kemeter lud im Zuge der Sommer-Genusstour zum Genussfest ein. Das Wetter war zwar schlecht, doch die Kemeters hatten mit einem Zelt vorgesorgt - so konnten die Gäste das Angebot voll auskosten.

Der Demeter-Bauernhof Linsbauer versorgte die Besucher mit herzhaftem Spanferkel. Wein und Säfte gab es vom Weingut Wimberger. Josef Sauberer bot eine Vorführung seiner Hebebühnen und bei Patrick Riedl konnte man sich über Gartengestaltung informieren.

Sogar die Alpakas, mit denen die Besucher einen Spaziergang machen konnten, trotzten dem Wetter. „Wir haben das Beste aus dem leider nicht so tollen Wetter gemacht. Trotzdem freuten wir uns über zahlreiche Gäste“, ist Michaela Kemeter durchaus zufrieden.

„Entdecken + kosten + mitnehmen = 100 % Genuss im Weinviertel“ - so lautete das Motto der Sommer-Genusstour und diesem Leitsatz schloss sich auch die Göllersdorfer Familie Bauer an und öffnete ihre Tore. Die interessierten Besucher konnten die zahlreichen Produkte des Betriebs - von frischem Obst über prämierte Weine und Edelbrände - verkosten.

Außerdem waren bei den Bauers auch die Partnerbetriebe - der Biohof von Alexandra Mattes, Gomolkas Blumeninsel und Maria's Laden - mit von der Partie. Für die Speisen beim Mittagstisch war Familie Simon zuständig. Gemeinderätin Martina Kührer nutzte die Gelegenheit, um an einer Kellerführung mit Jungwinzerin Sarah Bauer teilzunehmen und anschließend gemeinsam auf den Erfolg der Veranstaltung anzustoßen.

Unter den 13 Betrieben, die sich im Bezirk Hollabrunn der Sommer-Genusstour anschlossen, waren auch Rosa und Franz Plöch, die in Enzersdorf im Thale ihre individuellen Produkte präsentierten. Das Highlight: Die Kreationen aus Lupinien - vom Aufstrich bis zum Kaffee. Die Plöchs beeindruckten die Gäste mit ihrem Hofladen, in dem viele bäuerliche Produkte, auch von Partnerbetrieben, erhältlich sind. Landtagsabgeordneter Richard Hogl und Hollabrunns Stadtrat Lukas Niedermayer schauten in Enzersdorf im Thale vorbei und gratulierten der Familie zu ihrer Kreativität.