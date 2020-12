Das Projekt wurde oft angekündigt, doch die Umsetzung ließ Jahrzehnte auf sich warten: Die Rede ist vom Ausbau der Weinviertler Schnellstraße S 3. Der Abschnitt Hollabrunn-Guntersdorf bedeutet eine massive Verkehrsentlastung der Orte, durch die die B 303 führt. Seit Ende Mai 2017 entstanden auf der elf Kilometer langen Strecke neue Fahrbahnen, Brücken und Kreisverkehre. Die offizielle Verkehrsfreigabe erfolgt am 18. Dezember. Ein großes Eröffnungsfest fällt leider aus, wie die Asfinag bestätigt.

Was bis dahin noch fertiggestellt werden muss? „Es werden noch die Leitschienen, Betonleitwände und Verkehrszeichen aufgestellt, sowie der Wildschutzzaun entlang der Trasse errichtet“, sagt Asfinag-Projektleiter Christian Siebenhofer auf NÖN-Nachfrage. Dann sind die Arbeiten an den Fahrbahnen vollendet.

Rekultivierungsarbeiten & Rastplatz

„Abseits der Fahrbahn werden dann noch Rekultivierungsarbeiten durchgeführt und die Wirtschafts- und Begleitwege hergestellt“, spricht Siebenhofer von weiteren Schritten. Landschaftsbauarbeiten werden ebenfalls noch erfolgen. Eine größere Aufgabe der Asfinag wird noch die Errichtung eines Rastplatzes im Bereich Schön-grabern/Wullersdorf sein. Mit dem Bau wird im Jahr 2021 begonnen. „Dies hat jedoch keinen maßgeblichen Einfluss auf den Straßenverkehr auf der S 3“, betont der Projektleiter.

Das erste Fahrzeug, das über den fertigen neuen Streckenabschnitt fahren darf, wird keines von Polit-Promis sein, sondern ein Streckendienstauto der Autobahnmeisterei Stockerau. „Die zuständige ABM wird vor der Freigabe eine letzte, finale Kontrollfahrt machen.“

Anfang der 2000er-Jahre gab es bereits eine fertige Projektierung der Guntersdorfer Trasse. Für diese kam 2004 das Aus. Wie viel Geld hier verloren ging, wollte Siebenhofer nicht verraten, aber: „Anfang der 2000er Jahre wurde seitens des Landes NÖ an einem Einreichprojekt gearbeitet, das die Basis für die weiteren Planungen der Asfinag darstellte.“ Im Vorprojekt der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft wurde die östliche Umfahrung der Ortschaften bestätigt und für die Umweltverträglichkeitsprüfung noch optimiert. „Die Vorteile der östlichen Variante waren vor allem die Bündelung der Verkehrsträger und die Berücksichtigung dieser Variante in der Kommassierung im Bereich Guntersdorf“, erinnert der Projektleiter, warum die Wahl auf diese Variante fiel.

Den Boden, vor allem nach Regen, nennt Siebenhofer als eine der größten Herausforderungen während der Bauarbeiten des neuen Abschnitts. „Die zeitlichen Vorgaben an die Vorlastschüttungen und die Einbindung in den Gesamtbauzeitplan stellten einen maßgeblichen Faktor dar“, spricht Siebenhofer über weitere Herausforderungen.

Zahlreiche archäologische Funde

Neben diesen hielt die S 3-Baustelle aber auch einige Überraschungen bereit. So gab es zahlreiche archäologische Funde. Eine spannende Entdeckung während des Baus „war ein Einzelgrab – ein Skelett mit aufgeschnittener Schädeldecke – bei Guntersdorf sowie die Richtstätte im Bereich der L 1066.“

Nach all den Jahren der Diskussionen, der Planung und des Baus wird Christian Siebenhofer „die ziel- und lösungsorientierte Zusammenarbeit sämtlicher an dem Projekt Beteiligten sowie die Zustimmung in der Region für dieses Projekt“ vermissen, wenn die S 3-Baustelle komplett abgeschlossen sein wird. Und: „Auch die Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn und den Gemeinden hat wirklich sehr gut funktioniert.“