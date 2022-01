Entlang der B 303: Ungewohnte Stille im Ort

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass der elf Kilometer lange Abschnitt Hollabrunn-Guntersdorf der Weinviertler Schnellstraße S 3 für den Verkehr freigegeben wurde und die Ortschaften Suttenbrunn, Schöngrabern, Grund und Guntersdorf von 17.000 Fahrzeugen befreite, die täglich die B 303 benutzten.

An die Stille haben sich die Bewohner schon gewöhnt, beinahe jedenfalls. Reinhard Fleischmann, Vizebürgermeister von Guntersdorf, erinnert sich, dass bei Arbeiten der Feuerwehr die B 303 im Ort kurz gesperrt wurde. „Aber es ist keiner gekommen“, sagt er immer noch verwundert. Andere Ortsbewohner haben ihm erzählt, dass sie jetzt hören, wenn der Nachbar sein Instrument übt, weil der Fahrzeuglärm nicht mehr alles übertönt.

Weckruf vom Verkehrslandesrat

„Wenn jetzt einmal mehr Verkehr ist, schaut man gleich, was da los ist. Früher war man das gewohnt“, sagt Fleischmann, der direkt an der B 303 wohnt. Er erinnert sich noch besonders gut an den Tag nach der Verkehrsfreigabe: „Da hat Ludwig angerufen, um zu fragen, ob ich eh schon wach bin.“ Der Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko machte sich offensichtlich Sorgen, dass der Vizebürgermeister ohne den Fahrzeuglärm nicht wach werden würde.

„Wir verzeichnen den gewünschten Rückgang der Verkehrsbelastung auf dem untergeordneten Netz“, bestätigt Asfinag-Sprecherin Alexandra Vucsina-Valla auf NÖN-Nachfrage, dass es in den Orten um einiges leiser geworden ist. Auf der B 303 gibt es zwischen Suttenbrunn und Guntersdorf eine Reduktion des Lkw-Verkehrs um etwa 85 Prozent, der Pkw-Verkehr ist um etwa 60 Prozent geringer.

Stellplätze für 14 Pkw und 52 Lastwagen

Die S 3 ist zwar fertiggestellt, die Asfinag ist aber immer noch fleißig am Werken: Zwei Rastplätze werden derzeit vor der Wullersdorfer Abfahrt errichtet. „Wir liegen derzeit sehr gut im Plan“, sagt Vucsina-Valla über die Bauarbeiten. Derzeit erfolgt der Innenausbau, Außenanlagen sowie die Versorgungstechnik sind noch fertigzustellen. Voraussichtlich Ende Mai sollen die Rastplätze fertig sein.

Dann werden sie, wie alle Asfinag-Rastplätze, über Beleuchtung, ein Notrufsystem, eine Infrastrukturzeile sowie einen Getränkeautomaten verfügen. „Weiters bereiten wir auch eine Möglichkeit vor, an einer anderen Stelle Strom entnehmen zu können“, denke die Asfinag an externe Foodanbieter und E-Tankmöglichkeiten.

Nach der Fertigstellung stehen an beiden Rastplätzen je 52 Lkw- und 14 Pkw-Stellplätze zur Verfügung.

