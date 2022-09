Georg Ecker: „Bus-Angebot lässt sich sicher erweitern“

Der öffentliche Verkehr liegt dem Landtagsabgeordneten der Grünen, Georg Ecker, am Herzen. Erst in der Vorwoche zeigte er einige Probleme der Busverbindungen in Grabern auf. Erfreulich sei, dass immerhin eine Linie, mit der Gymnasiasten zur Schule fahren, seit Montag bereits um 7.20 Uhr von der Neugasse in Schöngrabern wegfährt. So kommen die Schüler pünktlich zum Unterricht.

Doch mit den restlichen Aussagen des VOR-Sprechers ist Ecker nicht zufrieden. Für den Grünen ist klar, dass „niemand freudig die Busse nutzt, wenn man am Abend zittern muss, ob der letzte noch da ist“.

Darum müsse hier das Angebot für die Pendler verbessert werden. „Bis zu einem gewissen Grad ist es möglich, Zugverspätungen abzuwarten“, sagt Huemer auf NÖN-Nachfrage. Das werde auch oft gemacht. Zu Problemen kommt es dann, wenn der Bus noch einen weiteren „Zwangspunkt“ habe, wie einen anderen Bahnanschluss.

Niemand nutzt freudig die Busse, wenn man am Abend zittern muss, ob der letzte noch da ist.“

Georg Ecker, Landtagsabgeordneter (Grüne)

Ecker schlägt „kleine Elektrobusse für weniger ausgelastete“ Verbindungen vor. „Es müssen ja nicht immer 50-Sitzer durch die Gegend fahren.“ Dank Öko-Strom wären diese sogar noch CO2-neutral unterwegs. „Dieser Vorschlag wird immer wieder diskutiert und klingt sehr schön“, sagt Huemer. Eine solche Mischung des sogenannten Carpools sei wirtschaftlich und ökologisch aber unsinnig. „Wir müssen zu stark nachgefragten Zeiten große Busse einsetzen“, erklärt der VOR-Sprecher. Selbst diese seinen zu Spitzenzeiten oft stark an der Kapazitätsgrenze.

Busse und Fahrer müssen bestellt, bezahlt und eingesetzt werden. Der Verkehrsverbund Ostregion müsste die kleineren Busse zu „Schwachlastzeiten irgendwo zwischenparken“. Eine derartige Mischung sei darum nicht zielführend. „Unser Ansatz ist hier die integrierte Planung bzw. eine intelligente Kombination aus bedarfsgesteuerten Verkehren mit dem Linienverkehr.“ Dies werde unter dem Namen „VOR Flex“ aktuell ausgebaut und in Melk umgesetzt. Im nächsten Jahr will der VOR damit in die Breite gehen.

Anrufsammeltaxi ist keine Alternative für Pendler

Ecker bedauert auch, dass ein Ruftaxi, das in Hollabrunn vom VOR betrieben wird, zwischen 8.20 Uhr und 16.30 Uhr absolut keine Alternative für Pendler ist. Gerade für tägliche Fahrten brauche es ein klares, nachvollziehbares Liniensystem mit stündlichem Taktverkehr zur Hauptverkehrszeit, fordert er. Die bedarfsorientierten Angebote seien als Ergänzung tagsüber und am Wochenende aber dringend flächendeckend nötig. „Auch hier ist der VOR gefordert – denn es kann nicht immer an den Gemeinden hängen, dass grundlegende Mobilitätsangebote zur Verfügung stehen“, sagt Ecker.

Es sei zu kurz gedacht, ein bestimmtes Angebot pauschal abzulehnen, weil in einer ganz konkreten Anwendung, die eine ganz andere Zielsetzung hat, die Rahmenbedingungen nicht gefallen. Er verweist erneut auf die VOR-Flex-Angebote, an denen gerade gearbeitet werde. „Für die Fahrgäste gerade zu Tagesrandzeiten werden sie ein gutes Angebot bringen“, versichert der VOR-Sprecher.

Der Landtagsabgeordnete ortete indes ein weiteres Problem, das die Busverbindungen betrifft, und zwar zwischen Göllersdorf und Hollabrunn. „Hier wurde mir bereits im Vorjahr berichtet, dass die Busse – etwa jener um 6.55 Uhr in der Früh – überfüllt sind und, dass Verbindungen fehlen.“ Mit diesem Anliegen habe sich Ecker an den Verkehrsverbund gewandt. „Leider wurde hier nicht reagiert.“ Das Problem besteht weiter. Ein Bus, der die Kinder von Hollabrunner Schulen in die Katastralgemeinden um kurz nach 12.30 Uhr bringt, würde fehlen. Diese Kinder werden mit dem Auto abgeholt. „Ich denke, auch hier lässt sich noch nachschärfen und das Angebot erweitern“, meint Ecker.

Ob dies möglich sei, konnte Huemer noch nicht beantworten, verspricht aber: „Wir werden uns die Sache ansehen.“

