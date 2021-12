Liebesaus war heiß: Streit endete am Bezirksgericht

Was einst verliebt begann, endete mit Wegweisungen und schließlich im Gerichtssaal von Erhard Neubauer: Eine 43-Jährige aus dem Land um Hollabrunn soll ihrem Ex-Lebensgefährten mit Kaffee Verbrennungen ersten Grades an Ohr und Schulter zugefügt haben. „Nicht schuldig“, sagte die Angeklagte. Sie könne sich nicht vorstellen, ihm mit dem Kaffee Verbrennungen zugefügt zu haben.

Warum kam es überhaupt so weit? „Ich war nicht sicher, ob sie einen neuen Freund hat. Ich hab’ es nur vermutet.“ Darum kam der 45-Jährige oft früher nach Hause. Im Juli war es so weit: Die Angeklagte wurde von ihrem neuen Freund nach Hause gebracht, weil sie dachte, ihr Ex sei nicht daheim. „Sonst hätten wir das anders gemacht“, sagte sie. Der 45-Jährige sei aber sehr ruhig gewesen, darum habe sie der Neue mit ihm allein gelassen.

Das sollte sich ändern: „Er hat mich angeschrien, gesagt, ich gehöre vergewaltigt und hingerichtet.“ Als er sie auch noch gestoßen habe, sei sie weggegangen. Die Frau machte sich einen Kaffee.

Ihren Ex habe sie dann mit „einem Lackerl“ angeschüttet, weil er im Zorn eine neue Topfpflanze zerstört hatte. Als sie gefragt habe, warum er das mache, habe er gegrinst und geantwortet: „Ich werde noch viel mehr von dir zamhau’n“.

Das habe sie so geärgert, dass sie ihn mit dem Kaffee anschüttete. Der Mann trug kein T-Shirt, habe aber nicht reagiert. „Man hat genau gesehen, wo der Kaffee gelandet ist, nämlich am Unterbauch und nicht am Ohr oder auf der Schulter“, schilderte die Frau.

„Ausgezuckt und Schleifer in die Luft geworfen“

Danach soll der Mann einen Holzschleifer, mit dem er zuvor noch gearbeitet hatte, in Richtung der Angeklagten geworfen haben. Zu diesem Zeitpunkt soll der Alkoholspiegel des Mannes 1,44 Promille betragen haben. „Ich hab’ erst nachher etwas getrunken, sechs oder sieben Bier“, bestreitet dieser, schon am Vormittag betrunken gewesen zu sein.

„Ich bin ausgezuckt“, gab er aber zu. Er habe den Schleifer „aus Reflex nur in die Luft geworfen“. Und er habe „große Schmerzen“ am Ohr, das sei bis heute „beleidigt“. „Ich war aber nur einen Tag im Krankenstand. Ich war noch verliebt in sie und wollte ihr nicht so viel antun. Außerdem bin ich ein Mann mit Selbstbewusstsein“, berichtete der 45-Jährige.

Körperverletzung mit Kaffee: Richter zweifelte

Der Angeklagten, die 14 Tage weggewiesen wurde und später den Mann wegweisen ließ, weil es weitere Vorfälle gab, setzte die Verhandlung sichtlich zu: Bevor der Richter sein Urteil verkündete, kämpfte sie mit den Tränen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kaffee zu einer Körperverletzung führen soll“, sprach Neubauer die Frau schließlich frei.

Sie hatte vor der Verhandlung übrigens auch die Temperatur ihres Kaffees mit einem Thermometer geprüft: „Frisch heruntergelassen hat er 66 Grad, mit der kalten Milch, die ich verwende, hat er 45“, erklärte sie dem Richter.