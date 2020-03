„Es interessiert einfach niemanden im Verkehrsministerium“, meint ÖVP-Landtagsabgeordneter Richard Hogl, dass die prekäre Situation auf der Nordwestbahnstrecke für die neue Ministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) keine hohe Priorität habe. Wie er darauf kommt? „Der Abgeordnete der Grünen, Georg Ecker, bemüht sich zwar in dieser Frage, einen Termin bei seiner Ministerin zu bekommen, er bekommt aber seit Wochen keinen“, sagt Hogl über seinen Landtagskollegen aus Hollabrunn.

Da nicht nur die Nordwestbahn, sondern auch die Ostbahn sowie die Franz-Josefs- Bahn Probleme bereiten, tat sich Hogl mit zwei seiner ÖVP-Kollegen im Landtag zusammen – Manfred Schulz aus dem Bezirk Mistelbach und Jürgen Maier aus dem Bezirk Horn –, um einen offenen Brief an die Bundesministerin zu verfassen. So soll ein Termin mit Gewessler erwirkt werden.

Das Trio hat sich zu diesem Schritt entschieden, weil: „Es sind nun alle Wahlen geschlagen, wir müssen mit einem Schulterschluss an dieses Thema herangehen“, erklärt Hogl.

Die NÖN fragte bei Georg Ecker nach, ob der Ausbau der Nordwestbahn für die Ministerin tatsächlich kein vorrangiges Thema ist, wie Hogl behauptet. Der Konter: Die Grünen hätten bereits in den Regierungsverhandlungen auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Strecken im Wein- und Waldviertel auszubauen. „Leider wollte meines Wissens die ÖVP keine konkreten Ausbaupläne von Zugverbindungen im Regierungsprogramm stehen haben“, zeigt sich Ecker verwundert über den offenen Brief.

Ecker: „ÖVP hat Ausbau immer wieder blockiert“

„Noch dazu, wo gerade die ÖVP Niederösterreich in den vergangenen Jahren immer wieder den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln blockiert hat und sogar Nebenbahnen wie das Schweinbarther Kreuz geschlossen hat“, spielt er auf den Bezirk Gänserndorf an.

Die Grünen stünden jedenfalls für den Ausbau der Nordwestbahn, Franz-Josefs-Bahn und Laaer Ostbahn. „Wir hoffen, dass der offene Brief meiner Abgeordneten-Kollegen auch im Land NÖ bewirkt, dass die Blockadehaltung für den Ausbau endlich aufgegeben wird.“

Weniger zuversichtlich zeigt sich FPÖ-Parlamentarier Christian Lausch. Er erhielt den offenen Brief ebenfalls. „Die Ministerin wird jetzt nicht sagen: O, da ist ein offener Brief von Richard Hogl, jetzt machen wir etwas.“ Der Einfluss eines Verkehrsministers auf die Bundesbahnen sei nicht so groß, wie vermutet. „Darum darf man sich von so einem Termin auch nicht zu viel erwarten“, meint Lausch aus eigener Erfahrung. Als die Freiheitlichen noch in der Regierung waren, hatte er einen Termin mit Verkehrsminister Norbert Hofer. „Da waren die ÖBB ebenfalls dabei.“ Diese stellten klar, dass sie jederzeit ausbauen können, wenn die Gemeinden mitzahlen.

„Ich traue Georg Ecker aber zu, dass er einen Termin bei der Verkehrsministerin bekommen wird.“ Allgemein findet Lausch, dass der Brief der drei Landtagsabgeordneten zwar gut gemeint sei, aber: „Es ist nur heiße Luft, ich glaub‘ nicht, dass er hilft.“