Nordwestbahn: „Trendwende ist eingeleitet“

Im NÖ Landtag fiel der Beschluss, dass das Land NÖ für den teilweise zweigleisigen Ausbau der Nordwestbahn in Zukunft finanzielle Mittel zur Verfügung stellen wird.

Das freut den Landtagsabgeordneten der Grünen, Georg Ecker, besonders. „Noch 2018 hieß es von der ÖVP, es sei kein Bedarf für einen Ausbau der Infrastruktur“, erinnert der Abgeordnete. Er ist sicher: „Die Überzeugungsarbeit hat gewirkt – mit diesem Beschluss stehen nun auch vonseiten des Landtags die Zeichen für den Ausbau. Wir werden darauf achten, dass dies auch nach der Wahl so bleibt.“

Das Klimaministerium unter Leonore Gewessler (Die Grünen) bekenne sich seit Längerem zum Ausbau der Strecke und stelle auch konkrete Mittel für die Planungsarbeiten zur Verfügung – die Fertigstellung ist für das Jahr 2032 geplant.

Ecker wies in seiner Rede zu diesem Tagesordnungspunkt auch auf die aktuellen Probleme auf der Strecke hin. „Wichtige Strecken wie die Nordwestbahn wurden leider in der Vergangenheit links liegen gelassen, obwohl seit Langem bekannt ist, dass diese überlastet sein werden“, sagt Ecker.

Fast jeden Tag seien Probleme wie Zugausfälle, Kurzzüge aufgrund veralteter Garnituren oder Verspätungen zu beobachten. „Hätte man rechtzeitig in die Schienen und ins Wagenmaterial investiert, würden sich Pendler heute viele Nerven und Zeit sparen“, sagte der Abgeordnete im Plenum.

Immerhin würde jetzt sowohl in die Infrastruktur als auch ins Wagenmaterial, insbesondere in die neuen Doppelstock-Züge, die ab 2026 im Netz unterwegs sein werden, investiert. „Die Trendwende in Richtung Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist eingeleitet.“

Dank der Klimaministerin würde nun statt vom „Zusperren, Einstellen und Auflassen“ auch in Niederösterreich von „Aufsperren, Ausbauen und Erweitern“ bei der Bahn gesprochen werden. „Vor uns liegen aber noch große Herausforderungen, um eine bequeme und attraktive Mobilität für alle zu schaffen“, sagt Ecker. Damit spricht er den Ausbau des Busverkehrs wie zum Beispiel Zubringerbusse für Pendler zu den Bahnhöfen an, „wo das Land Niederösterreich die alleinige Zuständigkeit hat“; hier sei noch viel Luft nach oben.

Dass nur dank Leonore Gewessler die Bahn ausgebaut werde, will ÖVP-Landtagsabgeordneter Richard Hogl so nicht stehen lassen: „Im Dezember 2020 haben Leonore Gewessler und Ludwig Schleritzko ein gemeinsames Paket geschnürt. Das Land NÖ hat hier sehr auf den Ausbau gedrängt“, sagt Hogl, dass der Mobilitätslandesrat sich hier ebenfalls sehr einsetzte, um einen Ausbau der Nordwestbahn voranzutreiben. Der Landtagsabgeordnete gibt zu: „Mit ihr war es einfacher als mit anderen Ministern.“

Wenn sich Pendler an die Bürgermeister wenden, weil Busverbindungen nicht passen, dann „setzen wir uns dafür ein, dass Verbesserungen erzielt werden“, berichtet Hogl, dass er im ständigen Kontakt mit dem Büro des Mobilitätslandesrats sei. Denn „man kann über alles reden“, ist er überzeugt, aber: „Ich mach‘s weniger medial, Herr Ecker.“

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.