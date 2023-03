Richter schlichtet Streit um Zaun bei spontanem Lokalaugenschein

Wie flexibel man als Richter an einem Bezirksgericht sein muss, um eine Verhandlung plötzlich ganz unaufgeregt zu beenden, zeigte Richter Erhard Neubauer am Montag: Es ging um das Delikt der Sachbeschädigung.

Zwei Männer aus dem Land um Hollabrunn, einer Mitglied des Dorfvereins, der andere geschäftsführender Gemeinderat, rückten im Juni aus, um eine Hecke zu schneiden. Diese sei laut Angaben des angeklagten Vereinsmitglieds (64) auf Gemeindegrund gepflanzt worden. Da die Sträucher schon in den Zaun des direkten Anrainers hineingewachsen waren, wurde der Holzzaun entfernt. „Ich habe die Bretter zur Seite gelegt. Wir wollten den Zaun danach auch wieder aufstellen“, schildert der Angeklagte.

Doch da die Grundgrenzen nicht eindeutig geklärt sind, wollte der Gemeinderat erst mit dem Bürgermeister Rücksprache halten.

Was die Grundgrenzen betrifft, ist der Anrainer (38) anderer Meinung: Der Zaun stehe noch auf seinem Grundstück, die Sträucher direkt an der Grundgrenze. Der Angeklagte jedoch ist sicher: Die Pflanzen stehen auf Gemeindegrund, mit einem Meter Abstand zur Grundgrenze.

Der 64-Jährige, der von Heribert Donnerbauer verteidigt wurde, bekannte sich jedenfalls nicht schuldig. Ihm wurde nämlich vorgeworfen, den Zaun zerstört zu haben, er wurde wegen Sachbeschädigung angezeigt.

„Der Zaun ist kaputt, den kann man nicht wieder aufstellen!“, wetterte das Opfer. Er habe den Zaun „zusammengetreten“ vorgefunden. Das Hasenstallgitter, das am Zaun gespannt war, sei verbogen. Obwohl der Angeklagte angeboten hatte, den Zaun wieder aufzurichten, blieb der 38-Jährige dabei: Es sei nicht möglich, den Zaun wieder aufzustellen.

In Verhandlungspause ging‘s zum Tatort

„Fahren wir raus! Schauen Sie sich das an!“, forderte das Opfer den Richter mehrmals auf. Der Mann habe seit dem Vorfall im Juni alles liegen gelassen und keinen neuen Zaun errichtet.

Diese Idee gefiel dem Verteidiger, für den klar ist: Man kann den selbst gebauten Zaun leicht wieder aufstellen.

Also packten Richter und Bezirksanwältin in einer längeren Verhandlungspause ihre Sachen und fuhren zum Tatort. Da lag die Konstruktion aus Brettern und Hasenstallgitter. Das Opfer gab sich nun gesprächsbereiter. „Ich hätte mir einfach erwartet, dass sie zu mir kommen und sagen, dass sie einen Fehler gemacht haben und mir den Zaun wieder aufstellen.“ Denn vorab wurde nicht mit dem Anrainer gesprochen.

Beim Lokalaugenschein bot der Angeklagte erneut an, den Zaun wieder aufzustellen, auch mit einem neuen Gitter, das der Anrainer bereits besorgt hatte. „Ich helf‘ dir dabei und schlag die Pfeiler richtig ein“, bot der 38-Jährige seine Hilfe an.

Die genauen Grundgrenzen werden im März festgelegt, bis dahin darf der Zaun so errichtet werden, wie er vor dem Heckenschneiden gestanden ist. Dann werde man sich an die Grundgrenzen halten müssen, betonte Neubauer, der alles festhielt und noch etwas Kurioses erleben sollte. Dem Angeklagten bot er eine Diversion an. Er sollte eben den Zaun aufstellen und eine Pauschale von 70 Euro an die Republik entrichten. „Die zahl‘ ich!“, zückte der Anrainer den Betrag.

