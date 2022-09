Trockenrasen-Pflege für Artenschutz: Noch Freiwillige gesucht

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die artenreichen Trockenrasen im Bezirk Hollabrunn am Grünen Band Europa (European Green Belt) sind wertvolle Rückzugsinseln seltener Tier- und Pflanzenarten. Im Rahmen eines zweiwöchigen Green-Belt-Work-Camps kümmert sich der Naturschutzbund NÖ gemeinsam mit Jugendlichen aus aller Welt um ihre Erhaltung. Der Verein freut sich über Freiwillige aus der Umgebung, die von 11. bis 14. September tageweise mithelfen.

In den Gemeinden Wullersdorf, Nappersdorf-Kammersdorf und Hollabrunn gibt es mehrere wertvolle Trockenrasen, die Lebensraum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten sind. Um sie vor Verbrachung und Verbuschung zu bewahren, führt der Naturschutzbund NÖ jährlich Pflegemaßnahmen durch. Auch in diesem Jahr bekommt er dabei Unterstützung von Jugendlichen aus verschiedenen Ländern.

Die Einsätze werden am Galgenberg bei Oberstinkenbrunn, am Dernberg bei Haslach, am Bockstallberg in Nappersdorf-Kammersdorf und am Geißberg bei Eggendorf im Thale durchgeführt. An vier Tagen sucht der Verein noch Freiwillige, die sich für die Artenvielfalt in ihrer Gemeinde engagieren und die Jugendlichen unterstützen wollen. Treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr vor Ort:

Sonntag, 11.9.: Galgenberg

Montag, 12.9.: Dernberg

Dienstag, 13.9.: Bockstallberg

Mittwoch, 14.9.: Geißberg

Anmeldungen zu den Pflegeeinsätzen und nähere Informationen: 0676-7606799.

