„Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen, als die Freigabe der Umfahrungsstrecke am 18. Dezember Wirklichkeit wurde.“ Diese Zeilen schrieb Wilfried Hammer, Sprecher der Guntersdorfer Bürgerinitiative, dieser Tage an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Gemeint ist der neue Abschnitt der Weinviertler Schnellstraße S3 von Hollabrunn nach Guntersdorf. Auf das 132-Millionen-Euro-Projekt mussten die Anrainergemeinden der B 303, Suttenbrunn, Schöngrabern, Grund und Guntersdorf, sehr lange warten. Vor Weihnachten wurde die Strecke für den Verkehr freigegeben, in den betroffenen Orten ist es nun ruhig. „Es ist eine wesentliche Befreiung von Lärm, Staub, Schmutz und schlechter Auspuff-Luft“, ist Hammer erleichtert, dass nun die Sicherheit für die Bewohner entlang der B 303 deutlich erhöht worden ist. „Es war mir ein Anliegen, allen Beteiligten Danke zu sagen“, erzählt Hammer im NÖN-Gespräch, warum er den Brief verfasste.

An alle, die zur Umsetzung des Verkehrsprojekts beitrugen, konnte er freilich nicht schreiben, darum ging der Brief „an die Chefin“, schmunzelt der Guntersdorfer. „Wenn man jahrelang dahinter war, dass was weitergeht, und sekkiert hat, dann gehört es sich, Danke zu sagen“, denkt Hammer hier besonders an Projektleiter Christian Siebenhofer von der Asfinag. Mit ihm war der Guntersdorfer in den vergangenen Jahren ständig in Kontakt, ließ sich über den Planungs- und Baufortschritt informieren und unternahm Ende Juli sogar eine Baustellen-Befahrung – gemeinsam mit Bürgermeister Roland Weber und der NÖN – mit Siebenhofer.

Wilfried Hammer aus Guntersdorf freut sich über ruhigere Zeiten. NÖN

Das Aufatmen, das mit der Verkehrsfreigabe des Streckenabschnitts kam, war groß. Wie ist die Situation jetzt, ein Monat nach der Eröffnung? „Es ist ein kleines Jubiläum, darauf sollten wir anstoßen“, scherzt Hammer. Er selbst lebt in der Kirchengasse, so heißt ein Teil der B 303 in Guntersdorf. „Es ist jetzt deutlich ruhiger. Ein paar Lkw fahren zwar noch, aber die stören mich nicht“, erzählt Hammer.

So sehr sich die Bürger freuen, dass nun keine Verkehrslawinen mehr durch die Orte rollen, so unsicher blicken die Betriebe in die Zukunft. Ihre Befürchtung ist, dass die Kundenfrequenz zurückgeht, da der Verkehr um die Ortschaften geleitet wird. Welche Auswirkungen die Umfahrung hat und wie den Befürchtungen entgegengewirkt werden kann, diskutierte Landtagsabgeordneter Richard Hogl mit einigen Unternehmern in einer Online-Konferenz. Eine Idee ist, einen gemeinsamen Verkaufsstand auf den Raststellen in Grund, Schöngrabern und den drei Anschlussstellen zu errichten. Ob dies möglich ist, werde geklärt. Eine gemeinsame Bewerbung mit Plakaten, Tafeln und Broschüren ist ebenfalls angedacht. Kosten und Machbarkeit werden evaluiert.