LAK-Betriebsbesuche im Bezirk Hollabrunn mit „After Work“

Der Bau- und Gartenmarkt des Lagerhauses in Retz, das Landesweingut Retz, der Beerenhof Glanz, das Raiffeisen-Lagerhaus Haugsdorf, die Domäne Baumgartner sowie der Bau- und Gartenmarkt des Lagerhauses in Hollabrunn waren die Stationen einer Tour der Landarbeiterkammer durch den Bezirk. „Der direkte Austausch vor Ort bringt uns wertvolle Rückmeldungen für unsere Arbeit als Interessenvertreter in der Land- und Forstwirtschaft“, betonte NÖ LAK-Präsident Andreas Freistetter. Er war mit seiner Stellvertreterin Josefa Czezatke, Vizepräsident Karl Orthaber und Kammeramtsdirektorin Bianca Pörner unterwegs. Die Gespräche in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben nutzten sie zur Bewerbung der zahlreichen Weiterbildungsangebote und Förderungen der LAK.

„Wir haben erst vor kurzem unsere Unterstützungen für junge Mitglieder ausgebaut und den Zuschuss zum Papamonat erhöht. Für langjährig Beschäftigte gibt es nach 10, 25, 35 und nach 45 Dienstjahren eine Treueprämie“, informierte Freistetter. Außerdem gebe es in Zeiten hoher Inflation eine steigende Nachfrage nach dem zinsenlosen Baudarlehen der LAK. Im Kampf gegen die Teuerung spricht sich der Präsident für eine Anhebung des amtlichen Kilometergeldes aus.

Zum Ausklang des Tages lud die NÖ LAK zum „After Work“ in den Panoramasaal des Lagerhauses Hollabrunn-Horn. „Nach der schwierigen Coronaphase haben wir diese Gesprächsrunden ins Leben gerufen, damit sich Beschäftigte und unsere Funktionäre in den Regionen noch besser vernetzen können“, so Freistetter.

