FPÖ-Wahlkampftour: „Hollabrunn wäre eine schöne und schmucke Stadt …“

„Was mir als Außenstehender, weil ich ja nicht so oft in der Region bin, gleich aufgefallen ist: Die vielen geschlossenen Geschäftslokale in der Fußgängerzone“, sagt Udo Landbauer im Pressegespräch im Gasthaus Reisinger. Der Spitzenkandidat der Freiheitlichen tourt während des Wahlkampfs durch die Bezirke. „Ich war nie ein Schreibtischpolitiker“, erzählt der Wiener Neustädter. „In der Fußgängerzone sagen einem die Leut‘ ihre ehrliche Meinung“; jedenfalls, wenn man dort auf welche trifft.

Die leeren Geschäftsflächen führt Landbauer darauf zurück, dass Hollabrunn schon „weiter weg vom Schuss“ liege. „Es ist sehr schade drum. Hollabrunn wär‘ eine schöne und schmucke Stadt, in der es sich schön leben ließe“, befindet er. Die vielen verklebten Fenster würden ein Problem des Bezirks aufzeigen: Es gibt zu wenige Betriebe, somit zu wenige Arbeitsplätze und darum müssen die Bürger pendeln.

"Menschen verlieren sehr viel Lebenszeit durchs Pendeln"

Ein Punkt, den der Spitzenkandidat der Hollabrunner Bezirksliste sofort aufgreift. Michael Sommer spricht von suboptimalen Anbindungen des Bezirks an Wien, wohin die meisten Menschen auspendeln. Dorthin gelangen sie entweder mit dem Zug, wo man „spätestens ab Stockerau wie in einer Sardinendose zusammengepfercht ist“ und oft Verspätungen in Kauf nehmen muss.

Oder man fährt mit dem Auto „auf dem 2+1-Sicherheitsausbau, Schnellstraße will ich das gar nicht nennen“. Auch hier stehe man im Stau, wenn es in den einspurigen Abschnitten zu Unfällen kommt. „Die Menschen verlieren sehr viel Lebenszeit durchs Pendeln. Darum kann ich verstehen, wenn sie aus dem Bezirk wegziehen“, so der Hollabrunner.

Zu niedriges Lohnniveau, viel zu hohe Mieten

Um all das in den Griff zu bekommen, sei die Politik gefordert, Maßnahmen zu setzen, damit der Bezirk als Wirtschaftsstandort attraktiviert werde. „Wir haben durch unsere Schulen top ausgebildete Leute hier.“ Für die gebe es in der Region aber keine Jobs. „Sollte doch jemand hier einen Job finden, dann aber zum niedrigen Lohnniveau von Hollabrunn.“

Damit könne man sich kaum eine Wohnung leisten, weil „die Mieten exorbitant hoch sind“. Darum ziehe eben die junge, gut ausgebildete Generation weg, befindet Sommer. Der 26-Jährige hat 2015 maturiert. 18 seiner 23 Klassenkollegen kommen es dem Bezirk. „Mit mir leben heute nur noch vier da“, sei dieses Beispiel sinnbildlich für die Probleme des Bezirks.

"ÖVP-Abgeordnete kümmern sich nur um die Bauern"

Wie man dem entgegensteuern kann? „Man muss die Regionalisierung forcieren.“ Das habe die „sogenannte Wirtschaftspartei ÖVP“ seit Jahrzehnten verabsäumt. „Bei uns im Bezirk zählt als Wirtschaft nur die Landwirtschaft.“ Sommer, der der einzige FPÖ-Gemeinderat in der Stadt Hollabrunn ist, habe in zähen Verhandlungen mit der ÖVP immerhin eine Wirtschaftsförderung durchgesetzt. Diese sieht eine Erleichterung der Kommunalsteuer sowie Mietzuschüsse für Betriebe im Stadtzentrum vor.

Warum er für den Landtag kandidiert? „Wir hatten bisher immer ÖVP-Landtagsabgeordnete, die sich nur für die Bauern eingesetzt haben und damit beschäftigt waren, zu zählen, ob sie eh oft genug in der Zeitung sind. Das ist keine vernünftige Vertretung für die Bürger. Wir zeigen, dass es anders auch geht“, ist Sommer sicher, dass sich mit einem Landeshauptmann Udo Landbauer vieles zum Guten ändern würde.

Landbauer ortet "alten Taschenspielertrick" bei Strompreisrabatt

Dieser ortet als Hauptthema bei den Bürgern die Preisexplosionen, auch in Hollabrunn. Diese seien das Resultat falscher politischen Handlungen. Die Strom- und Energiekosten führt der 36-Jährige als Beispiel an. Eine vierköpfige Familie habe bisher um die 200 Euro reine Stromkosten pro Jahr bezahlen müssen, sagt er. „2023 liegen wir bei etwa 2.600 Euro. Das geht sich nicht aus.“ Der gepriesene Strompreisrabatt sei „ein Schmäh der EVN-ÖVP“. Auf der einen Seite wird der Rabatt versprochen, auf der anderen werden Netzgebühren erhöht. „Ein alter Taschenspielertrick“, meint Landbauer.

Auch wenn die EVN eine Aktiengesellschaft sei, „muss diese auf das Allgemeinwohl achten“, betont er. Außerdem: „Im Aufsichtsrat sitzen lauter ÖVPler. Sie bringen es zusammen, dass jeder Mitarbeiter ÖAAB-Mitglied sein muss, aber sie bringen es nicht zusammen, die Preise zu senken?“, ätzt der Freiheitliche in Richtung Mehrheitspartei.

Das Ziel der Freiheitlichen formuliert er klar: „Wir müssen das System Mikl-Leitner brechen. Dass da dazugehört, dass wir lieber mehr als weniger Stimmen bekommen, ist klar.“ Diesen Veränderung wolle er gemeinsam mit den Bürgern vollziehen. Für sachliche Diskussionen auf seiner Wahlkampftour sei er immer bereit.

