„Sie haben umgesetzt, was sie können“, ist Kommandant Hermann Seidl stolz auf seine Truppe. Mit einer fehlerfreien Traumzeit von 33,56 Sekunden, 52,36 Sekunden im Staffellauf und einer Gesamtpunktezahl von 414,08 sicherte sie sich am Traisener Bewerbsplatz den zwölften Rang in der Wertungsklasse „Bronze ohne Alterspunkte“.

Damit sind die Alberndorfer Kameraden Fixstarter beim Bundesfeuerwehrleistungsbewerb 2020 in St. Pölten sowie beim NÖ-Firecup 2020 in Sieghartskirchen: Als erste Truppe aus dem Bezirk überhaupt!

„Es ist immer ein Hopp oder Dropp“

Seit 2013 sind sie ein eingespieltes Team. Im Training wurden sogar noch bessere Zeiten erreicht. „Aber das sind verschiedene Paar Schuhe“, sagt Hermann Seidl. Ziel für den Firecup 2020? „Es ist immer ein Hopp oder Dropp. Natürlich würden wir das gerne auch gewinnen.“

Bezirksfeuerwehrkommandant Alois Zaussinger konnte es jedenfalls kaum fassen: „Ich bin überzeugt, wir werden nun in Zukunft öfters beim Firecup aufzeigen und ich hoffe jetzt schon, dass viele Fans aus dem Bezirk mitkommen, um die Alberndorfer Kameraden kräftig anzufeuern.“

Ein weiterer Firecup-Anwärter aus dem Bezirk ist die FF Obergrub. Die bärenstarke Truppe führte den Löschangriff in 34,71 Sekunden aus, kassierte aber Fehlerpunkte und schaffte es trotz Spitzenzeit beim Staffellauf (51,29 sec) nicht unter die Top 20. „Die Alberndorfer haben uns am Wochenende überholt“, nickt Kommandant Klemens Maurer.

Die neunköpfige Obergruber Wettkampfgruppe, der übrigens auch eine Frau angehört, war seit ihrem ersten Bezirkssieg 2014 in Thern immer vorne mit dabei. Das Erfolgsgeheimnis? „Wenn wir Fehler machen, dann sehen wir das nicht negativ und schauen einfach, dass wir es nächstes Mal besser machen.“

Es wird versucht, einmal pro Woche zu trainieren. Da es in dem 87-Seelen-Dorf keinen Sportverein gibt, sei das der sportliche Ausgleich. „Wir sind schnell, haben aber leider einen Fehler gemacht, der uns noch nie passiert ist“, warum der in Reichweite scheinende Firecup verpasst wurde.

Kampfhendln um die goldene Ananas

Ein Hingucker im Bezirk mit einprägsamem Namen sind übrigens auch die „Pulkautaler Kampfhendln“. Die Damenwettkampfgruppe besteht aus 16 Mädels unterschiedlicher Feuerwehren (Untermarkersdorf, Haugsdorf, Auggenthal, Jetzelsdorf, Peigarten und Zwingendorf). Das Team zeigt sich bei allen möglichen Kuppelcups sowie Bezirks- und Landesbewerben. Bei Letzteren läuft die Gruppe, da sie sich aus mehreren Wehren zusammensetzt, lediglich außerhalb der Wertung mit. Der Spaß und die Freude am Wettstreit stehen im Vordergrund, betont „Kampfhendl“ Brigitte Bauer und lacht: „Dann geht es eben um die goldene Ananas.“

Gegründet wurde die weibliche Gruppe schon 2014 auf Initiative der Jetzelsdorfer Damen. Ein Coach war mit Franz Pröstler schnell gefunden. „Franz unterstützt uns mit Tipps, erklärt uns etwaige Regeländerungen und coacht uns bei den Übungen.“ Und auch der Name war bald nach den ersten Trainingseinheiten festgelegt: „Wir führen uns ja auf wie Hendln“, erzählt Bauer vom Getratsche während der Übungen. Sobald der ganze „Hendlstall“ beisammen war, gab‘s die erste Feuertaufe bei den Bezirkswettkämpfen in Thern.

Ab diesem Zeitpunkt waren die Mädels Feuer und Flamme, räumten gute Platzierungen und Pokale ab. Finden sich einmal zu wenig Kampfhendln für ein Event, so helfen auch gerne einmal die Burschen aus. Zuletzt war die Truppe beim Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb in Thern sowie beim Landesbewerb in Traisen erfolgreich mit dabei.