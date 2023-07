42 Monate, 29 Tatorte, Haft: In Österreich stehen alle Türen offen

29 Tatorte und 215 Straftaten in elf Bezirken Niederösterreichs (Gänserndorf, Hollabrunn, Korneuburg, Mistelbach, Baden, Krems, Melk, Neunkirchen, St. Pölten-Land, Tulln, Wiener Neustadt-Land) und dem Bezirk Eisenstadt/Umgebung waren ein weiteres deutliches Indiz, ebenso wie der Tatzeitraum, der mit dreieinhalb Jahren - 30. Oktober 2019 bis 2. April 2023 - beachtlich ausfiel. Dazu kamen 50 Straftaten in Tschechien, die den zwei Ukrainern, 45 und 47 Jahre alt, angelastet wurden. Bei einem weiteren Einbruchsversuch im Bezirk Wiener Neustadt-Land wurden sie festgenommen, wie die Landespolizeidirektion jüngst berichtete. Die gesamte Beute: Elektrowerkzeuge, Notstromaggregate, E-Bikes und Fahrräder im Wert von über 300.000 Euro. Zudem verursachten sie einen Schaden von rund 15.000 Euro.

Ein Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Franz Furtner hatte nun über die Vielzahl der Taten der zwei angeklagten Ukrainer (47 und 45 Jahre alt), die bei ihren Einbrüchen eine Vorliebe für Schuppen, Scheunen und Gartenhäuschen hatten und die Beute per Scheibtruhe zum Fluchtfahrzeug beförderten, zu befinden. „Ich bereue es zutiefst“, so der 47-Jährige bei seinem Schuldeingeständnis. „Naja, immerhin waren sie fast vier Jahre unterwegs“, so der Richter wenig beeindruckt.

„Wie kommt man auf so was?“, war die nächste naheliegende Frage Furtners. Sie hätten beide als Bauarbeiter in Tschechien und der Slowakei gearbeitet, wären aber zum Teil nicht bezahlt worden, womit sich finanzielle Nöte auftaten. Warum sie dann gerade Österreich zum Ziel ihrer Diebestouren gemacht hätten? Dem 47-Jährigen sei gesagt worden, dass in Österreich Türen nicht versperrt würden - was auf einige der Objekte in dem Akt sogar zutraf. Trotzdem, die Ausnahme, nicht die Regel.

„Alles traurig, aber was können die Eigentümer dafür?“

Vom zweiten Angeklagten, dem 45-Jährigen, wollte der Richter wissen, warum er dreieinhalb Jahre einbrechen gegangen ist. Was er zur Antwort bekam, war ein Teil der Lebensgeschichte des Mannes, inklusive Trauma aus seinem Militärdienst im Jahr 2017 und kranken Familienmitgliedern. Sie hätten auch immer große Angst gehabt, wenn sie wo eingebrochen wären, was sich ein wenig nach „wir tun nichts, wir wollen nur stehlen“ anhörte.

„Alles traurig“, nahm der Richter die schwierige Situation des 45-Jährigen durchaus ernst, „aber was können die österreichischen Eigentümer dafür?“ Im Theater würde man an der Stelle sagen: Auftritt der Geschädigten mit ihren Privatbeteiligtenansprüchen, die einzeln zum Richtertisch vorkamen und selbige anmeldeten. Das Defilee dauerte annähernd so lange wie die bisherige Verhandlung. Da ging es um alles gut Verkäufliche - wie Motorsägen, Winkelschleifer, einen Ratschensatz oder einen Metallkanister und vieles andere aus Sicht der Ukrainer Stehlenswertes.

„Niemand mehr, der eine offenen Rechnung hat?“, fragte Furtner sicherheitshalber in den Saal. Da nur Stille die Folge dieser Frage war, konnte der Richter mit dem Verfahren fortfahren. Und das gelangte danach recht schnell zu den Schlussplädoyers. Bei Staatsanwältin Sarah Kahles fiel dieses denkbar kurz aus, sie verließ sich auf den Eindruck, den die vielen Opfer bei den Schöffen hinterlassen hatten.

„Nicht der typische Kriminelle“

Das Plädoyer von Verteidiger Franz Stacher, der den 47-Jährigen vertrat, holte ein wenig weiter aus, hatte aber dasselbe Ziel. Sein Mandant sei „nicht der typische Kriminelle“ und ein „durchs Leben Getriebener“. Es sei auch relativ klar, dass sie - und da sprach er auch für den 45-Jährigen - das nicht mehr machen. Damit besorgte er auch das Geschäft von Verteidigerin Karin Luxbacher, die nicht undankbar war für die Schützenhilfe.

Der Schöffensenat brauchte für seine Urteilsberatung nicht sehr lange, um zu einem Spruch zu gelangen. Für die beiden bisher unbescholtenen Angeklagten setzte es drei Jahre unbedingte Freiheitsstrafe, auf die ihnen die Vorhaft seit 2. April dieses Jahres angerechnet wurde. An der Höchststrafe von fünf Jahren, die das Strafgesetz vorsähe, seien sie nur aufgrund des vollumfassenden reumütigen Geständnisses vorbeigeschrammt. Die Beratungen mit den Rechtsanwälten dauerten fast länger als die des Schöffensenats, führten aber zur Rechtskraft des Urteils.

