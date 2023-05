„Abstreiten kann ich's nicht“: Haft für Crash mit 2,08 Promille

Die Gründe, warum ein 27-Jähriger am frühen Morgen des 14. Jänner dieses Jahres kein Auto mehr lenken sollte, waren zahlreich. Das Ergebnis der trotzdem angetretenen Fahrt waren ein reparaturbedürftiges Kfz, die gebrochene linke Schulter seiner 40-jährigen Beifahrerin, leichte Verletzungen des ebenfalls mitgefahrenen Sohnes der Frau - und eine Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung am Landesgericht Korneuburg.

Richterin Lydia Rada fasste den Status quo vor der Abfahrt um vier Uhr früh vom Lokal „No Limit“ in Gänserndorf zusammen. Der 27-Jährige besaß keine gültige Fahrerlaubnis, er war mit 2,08 Promille erheblich alkoholisiert, übermüdet sowieso; das Auto, mit dem er unterwegs war, schon ein halbes Jahr nicht mehr zugelassen und die Kennzeichen geborgt. Dass keiner der Mitfahrenden angeschnallt war, bevor der fünffach Vorbestrafte den Pkw aus einer Kurve in einen Graben steuerte, überrascht da auch nicht mehr.

„Abstreiten kann ich's nicht“, war die sehr vernünftige Herangehensweise des Angeklagten in seinem Verfahren. Trotz der geständigen Verantwortung hatte die Richterin in Anbetracht des Vorlebens des 27-Jährigen eine schlechte Nachricht: „Da geht sich nichts Bedingtes mehr aus.“ Die traf aber durchaus auf Verständnis, schließlich akzeptierte der Mann das Urteil von 13 Monaten „fest“, was im Juristenjargon eine unbedingte Freiheitsstrafe meint.

