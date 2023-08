Anpfiff zur ersten Halbzeit vor Gericht

„Der USV Nappersdorf blieb gegen den SV Manhartsberg chancenlos und kassierte vor 180 Zuschauern eine herbe 0:4-Klatsche. Manhartsberg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Nappersdorf einen klaren Erfolg.“ Soweit der Spielbericht aus der Murauer Arena in Schrattenthal vom 28. Mai dieses Jahres. Das Spiel ist zwar vorüber, aber eine Tätlichkeit während des Spiels, die die Staatsanwaltschaft als schwere Körperverletzung wertete, hatte sein Nachspiel am Landesgericht Korneuburg.

Ein 29-jähriger Spieler der Nappersdorfer soll einem aus der gegnerischen Mannschaft einen Ellbogen-Check verpasst haben, was den Bruch der rechten Augenhöhle beim Manhartsberger Spieler zur Folge hatte. So zumindest schilderte es der Geschädigte in seiner Aussage vor der Polizei. Überprüfen konnte das Richterin Anna Wiesflecker in der ersten Halbzeit des Prozesses nicht, da der Zeuge sich für diesen Termin entschuldigt hatte.

Die Handkante war's, nicht der Ellbogen

So blieb ihr vorerst die Sichtweise des Angeklagten, die sein Anwalt Herwig Ernst in seinem Eröffnungsplädoyer so schilderte. Die zwei Fußballer seien in einem Laufduell gewesen, sein Mandant sei am Trikot gezupft worden, habe dadurch das Gleichgewicht verloren, womit der Schlag sozusagen eine Reflexreaktion war. Den Schlag an sich stritt der 29-Jährige auch gar nicht ab, er will sein Gegenüber aber im Zuge der Ausgleichsbewegung nur mit der Handkante erwischt haben.

Viel ging es am ersten Verhandlungstag darum, wo sich der Ball zum Zeitpunkt des fragwürdigen Schlages befand. Denn in einer anderen Zeugenaussage geschah die Tätlichkeit während eines ruhenden Balles, sprich vor einem Out-Einwurf. Was alle Zeugen, egal von welcher Mannschaft, oder unbeteiligte Zuschauer einte, war, dass niemand den Vorfall an sich gesehen hatte. Alle hätten sich auf den Ball konzentriert, da sich eine dringend benötigte Torchance für Nappersdorf anbahnte.

Keine Rudelbildung nach Foul, das keiner gesehen hat

Dann habe der Schiedsrichter plötzlich abgepfiffen. Und im ersten Moment hätte niemand gewusst warum, bis sie den Manhartsberger Spieler sahen, der mit dem Gesicht nach unten am Boden lag. Gerne ließ sich die Richterin - die in puncto Fußball durchaus Mut zur Lücke bewies - übliche Gepflogenheiten unter anderem auch vom Privatbeteiligtenvertreter Peter Böck erklären. So zum Beispiel die, dass wenn am Platz auch nur der Verdacht einer Vorsätzlichkeit bei einem Foul aufkommt, Rudelbildung angesagt ist.

Das sei in diesem Fall von keiner Seite so gewesen. Alles wäre ruhig vonstatten gegangen und das Spiel - nach einer kurzen Unterbrechung - auch zu Ende gespielt worden. An der Stelle pfiff auch Wiesflecker im übertragenen Sinn die erste Halbzeit ab und vertagte auf Anfang November. Was an diesem Tag bisher geschah, ließ ahnen, dass dieses Verfahren wohl auf eine Situation - Aussage gegen Aussage - hinauslaufen könnte.