Attacke in Obritzer Kellergasse: Prozess am Mittwoch

Anfang des Jahres lag der Fokus von Medien weltweit auf der Obritzer Kellergasse: Hier lebte eine Familie mit sechs Kindern illegal in einem der Presshäuser. Wie berichtet, eskalierte ein Behördenbesuch. Der Vater, Thomas Landon, attackierte einen Sozialarbeiter und den Amtsleiter mit einem Pfefferspray. Dafür muss er sich nun am Mittwoch, 10. Mai, am Landesgericht Korneuburg verantworten. Die Anklage lautet auf Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwere Körperverletzung.

Zur Erinnerung: Anrainer hatten sich bei der Behörde beschwert, darum schickte die Hollabrunner Bezirkshauptmannschaft einen Sozialarbeiter, der sich mit dem Amtsleiter die Lage in der Obritzer Kellergasse genauer ansehen wollte. Daraufhin habe sich Landon mit den Kindern und seiner Partnerin im Weinkeller verbarrikadiert. Als das Presshaus auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsucht wurde, wurde unter anderem ein riesiger Vorrat an Lebensmitteln entdeckt.

Die Kinder hatten weder Geburtsurkunden noch Meldezettel. Da deren Identität nicht geklärt werden konnte, nahm sie die Behörde vorübergehend in Obhut. Landon oder seine Partnerin waren aber immer bei den Kindern, wie er in einem NÖN-Gespräch betonte. Seit Ende Februar sind die Kinder wieder in Obhut ihrer Eltern, nachdem ein DNA-Test Landons Vaterschaft bestätigt hatte. Die Familie zog, wie berichtet, aus Obritz weg: „Im Wesentlichen hat man meine Existenz ruiniert“, sagte er in einem NÖN-Interview.

