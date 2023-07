Bereits verurteilt, in Haft - und danach weitergemacht

Stolze 23 Fakten wies ein Strafantrag der Staatsanwaltschaft Korneuburg wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs gegen eine 48-Jährige auf. Die Vorwürfe stammen zum Teil aus dem Jahr 2018 und summieren sich bis zum Jänner dieses Jahres. Unter anderem soll die Frau in Hollabrunn und Großkadolz, wo sie ihren ehemaligen Vermietern auch noch Geld schuldet, unter fremden Namen Waren bestellt haben, deren Bezahlung noch ausständig ist.

Sie habe durch die Täuschung über ihre Zahlungsfähigkeit und -willigkeit vorsätzlich versucht, etliche Firmen - unter anderem einen Energieversorger und zwei Mobilfunkanbieter - am Vermögen zu schädigen, so die Anklage. Verteidiger Stefan Schlager fasste die Verantwortung seiner Mandantin so zusammen: „Einige Fakten hat sie bezahlt; einiges weiß sie nicht mehr; einiges kann sie nicht zuordnen.“ Im Laufe der Verhandlung sollte noch ein anderer Aspekt dazukommen: Für einiges wurde sie schon verurteilt.

In puncto Strafe kann es nur mehr werden

Das stellte sich recht rasch im Laufe der Einvernahme der 48-Jährigen durch Richter Anna Wiesflecker heraus, die in der Beschuldigten eine recht kooperative Angeklagte vorfand. Bereits 2019 wurde die Frau vom Landesgericht für Strafsachen in Wien für ihr betrügerisches Tun verurteilt und musste sogar einen Teil der Strafe im Gefängnis verbüßen. Damit konnte ihr die Richterin eine wesentliche Frage nicht ersparen: „Was denken Sie sich, nach der Haft gleich weiterzumachen?“

Das sei an ihrer finanziellen Lage gelegen, so die 48-Jährige, was bei den vielen nicht lebensnotwendigen Dingen, wie Parfüms oder Versandbestellungen, wenig lebensnah erschien. Um die Frau darauf vorzubereiten, was sie bei Abschluss der Verhandlung zu erwarten hat, stellte die Richterin klar: „Es kann nur mehr werden.“ Den restlichen Teil des Prozesses verbrachten Wiesflecker und der Verteidiger allerdings damit, im Strafantrag Fakten zu suchen, die in Wien bereits abgeurteilt wurden. Bis die Richterin beschloss, für die genauere Prüfung der Fakten zu vertagen.