Häftling nach Appell der Richterin: „Meine Mama sagt dasselbe“

Strafrichterin Monika Zbiral wird ein gewisser Hang zur Akribie nachgesagt. Für sie ist das eine Selbstverständlichkeit, was im Falle eines wegen Suchtgifthandels angeklagten 32-jährigen Bosniers zu dessen Vorteil geriet. Der Anlass des Prozesses geht auf den 31. Mai 2022 zurück, als ein Türke (22), ein Syrer (20) und ein Pakistaner (22) in einer Acht-Mann-Zelle in der Justizanstalt Sonnberg auf den Bosnier losgingen.

Der Grund für den Angriff, der beim 32-Jährigen ein blaues Auge zeitigte, war, dass das Trio „krachte“, also Entzugserscheinungen verspürte, und dass der Beschuldigte die Droge Subutex - eine Ersatzdroge - versprochen hatte, die er nicht lieferte. Und das, obwohl sie bezahlt hätten. Für den Angriff auf den Bosnier sind die drei im Dezember letzten Jahres von Richter Rainer Klebermaß verurteilt worden („Für Raufen im Gefängnis gibt's als Einheitspreis drei Monate Freiheitsstrafe.“).

Was Listen über Häftlinge erzählen können

Die drei behaupteten in ihrer Verhandlung - und auch als Zeugen im Prozess gegen den Häftlingskollegen - steif und fest, dass der 32-Jährige die Pulver vom Amtsarzt bekäme, nur antäuschte sie zu schlucken, sie nach dem Amtsarzt wieder ausspuckte und dann an sie weiterverkauft hätte. Der Bosnier blieb auch am zweiten Verhandlungstag bei seiner Verantwortung, unschuldig zu sein und keinen Drogenhandel betrieben zu haben. Am ersten Prozesstag hatte er eingeräumt, einmal eine Zehnerpackung mit den anderen geteilt zu haben - unentgeltlich.

Da die vier verwickelten Personen relativ viel rumkommen in heimischen Justizanstalten, sah sich Zbiral zuerst die jeweiligen Verlegungen an. Als nächstes waren die Einkaufslisten des Quartetts während ihrer Zeit in Sonnberg dran. Und die Richterin fand - nichts. Bei keiner der Listen konnte sie etwas Auffälliges feststellen. So verhielt es sich auch bei den „Kontoauszügen“. Erhöhte Einnahmen oder erhöhte Ausgaben, die auf Geld aus einem Drogengeschäft hindeuten würde - Fehlanzeige.

Diversions-Angebot trotz 20-facher Verurteilung

Und auch den letzten Check der Richterin - wenn man so will - bestand der Angeklagte. Natürlich sah sie sich auch die Medikation des 32-Jährigen an, die ihm in der Haft verabreicht wurde. Ebenfalls kein Hinweis auf Unregelmäßigkeiten. Somit kam der quer durchs Strafrecht 20-fach verurteilte Bosnier in die überraschende Situation, für das Teilen des Zehnerpackerls von der Richterin eine Diversion in Form einer Sucht-Therapie und einem Jahr Probezeit angeboten zu bekommen.

Das lag in diesem Fall nicht an der Richterin, sondern am Paragrafen 27 des Suchtmittelgesetzes. Bei diesem sei zwingend mit einer Diversion vorzugehen, so die juristische Vorschrift. Zuerst müsse noch geprüft werden, ob er eine gesundheitsbezogene Maßnahme - wie das schön im Amtsdeutsch heißt - brauche, wovon Zbiral allerdings ausging. „Ich möchte das jetzt wirklich durchziehen“, so der 32-Jährige, den die Richterin darin bestärkte, um sich zu Verhandlungsschluss noch so etwas wie ein Kompliment abzuholen: „Meine Mama sagt dasselbe.“