Landesklinikum Hollabrunn "Für die Vögel": Neue Kunstwerke im Spitalsgarten

Lesezeit: 2 Min RH Red. Hollabrunn

Eines der neu gestalteten Vogelhäuschen am Areal des Landesklinikums Hollabrunn. Foto: LK Hollabrunn

Z um 20-jährigen Bestehen der Sozialpsychiatrischen Abteilung wurde am Landesklinikum Hollabrunn 2019 das Kunstprojekt "Für die Vögel" realisiert. Künstlerin Claudia Märzendorfer platzierte Nist- und Futterhäuschen am Areal, an denen nun schon der Zahn der Zeit nagte.