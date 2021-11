Intensivstation: 150.000 Euro für einheitliche Beatmungsgeräte

Rund 150.000 Euro wurden investiert, um im Zuge der Gerätewartungen alle Beatmungsmaschinen der Intensivstation des Klinikums Hollabrunn auf einheitliche Gerätetypen umzustellen. Der Vorteil liege darin, dass nach einer effizienten Einschulung alle Geräte gleich zu bedienen sind. Das erleichtere Ärzten wie Pflegepersonal die tagtäglichen Arbeit.

Ebenso sei es aus hygienischer Sicht vorteilhaft, dass der bereits integrierte Bakterien- und Virenfilter die Luft beim Ausatmen reinigt und so die Belastung der Raumluft minimiert.

Die Geräte können sowohl zur invasiven Beatmung (mittels Beatmungsschlauch) als auch zur nicht invasiven Beatmung (mittels Atemmaske) genutzt werden. Gerade in Corona-Zeiten ergibt sich daher ein breiteres Einsatzspektrum, da auch die Nutzung von Stickstoffmonoxid (NO) bei Lungenversagen an allen Geräten möglich ist.