Neuer Chef für Anästhesiologie und Intensivmedizin

„Ich freue mich, dass wir mit Primarius Hans-Jürgen Bayer einen äußerst engagierten Kollegen, der sich durch seine hohe fachliche Kompetenz auszeichnet, als neuen Leiter der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin gewinnen konnten“, betonte Primarius Franz Hoffer, stellvertretender ärztlicher Direktor des Landesklinikums Hollabrunn. Gemeinsam soll neuen Herausforderungen begegnet und sollen innovative Maßnahmen umgesetzt werden.

Seit Anfang Februar ist Bayer zurück im Hollabrunner Spital. Zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Leiter der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin ist er Flugrettungsnotarzt beim ÖAMTC-Christophorus-2 in Krems. Der Mediziner ist verheiratet, Vater einer Tochter und wohnt in Wien.

Bayer folgte Primarius Manfred Hofbauer in dessen Funktion nach, der nach knapp 30-jähriger Tätigkeit im Landesklinikum Hollabrunn Ende 2021 seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten hatte. „Im Laufe dieser fast drei Jahrzehnte war er mit seinem fachlichen Know-how wertvoller Wegbegleiter und –bereiter dieser fachspezifischen Abteilung“, dankte Hoffer nochmals für dessen Engagement und dessen unermüdlichen Einsatz.

Großer Dank erging außerdem an die Oberärzte Florian Öller und Thomas Lang sowie an Primarius Eckart Wildling, die die Abteilung interimistisch mit außerordentlichem persönlichen Engagement zwischenzeitlich geleitet und mit dem gesamten Team eine reibungslose Fortsetzung der chirurgischen und gynäkologischen Leistungen ermöglicht haben, wie Hoffer betonte.

Der Werdegang. Primarius Hans-Jürgen Bayer absolvierte das Gymnasium in Laa/Thaya, wo er mit sehr gutem Erfolg maturierte. Unmittelbar im Anschluss daran begann er sein Medizinstudium an der Medizinischen Universität Wien, wo er im Jahr 1994 promovierte. Seine Ausbildungen zum Arzt für Allgemeinmedizin sowie zum Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin erfolgten im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf.

Während seiner dortigen Tätigkeit als Oberarzt übte Bayer zeitgleich die Funktion des ärztlichen Stützpunktleiters NEF (Notarzteinsatzfahrzeug) in Mistelbach aus. Im Jahr 2006 führte ihn sein beruflicher Weg schließlich an das Landesklinikum Hollabrunn, wo er ebenfalls als Oberarzt tätig war und die ärztliche Leitung des Kernteams Palliative-Care innehatte.

Wichtige Rolle in Corona-Zeit. Danach erfolgte ein beruflicher Wechsel ans Landesklinikum Korneuburg-Stockerau. Seine vertiefenden Ausbildungen im Bereich der Anästhesie und Reanimation waren die beste Grundlage dafür, dass er seine ärztliche Expertise als Ausbildungsverantwortlicher für Reanimation und „schwierige Atemwege“ weitergeben konnte. Weiters war Bayer als Tutor in der Notfallbasisausbildung sowie als Mitorganisator beim Aufbau der Covid-ICU (Intensive Care Unit) am Klinikum Stockerau zu Beginn der Covid-Pandemie im Jahr 2020 tätig.

