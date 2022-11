Tagesklinik hat jetzt ein Gartenplatzerl unter den Linden

Durch die erhöhten Hygienemaßnahmen aufgrund der Covid-Situation in den letzten Jahren wurden die Therapie-Angebote im Freien forciert. So ergriff das Team der Sozialpsychiatrischen Tagesklinik die Gelegenheit und etablierte eine patientenzentrierte Idee in Form einer Gartengruppe. Diese wird von Ergotherapeutin Doris Pfeifer sowie der Landschaftsökologin und Genesungsbegleiterin Alexandra Luszczak geleitet.

Einmal wöchentlich arbeiten Kleingruppen mit Patienten vormittags in der Natur, wobei die Projektinitiatorinnen sowohl ihre gärtnerische als auch ihre medizinisch-therapeutische Qualifikation einbringen. So entstand das „Gartenplatzerl unter den Linden“.

Die heilende Wirkung der Natur

Dass die Arbeit in der Natur und die Gestaltung eines Gartens eine heilende Wirkung haben, sei allgemein bekannt: Im Laufe der Geschichte gab es diesbezüglich schon verschiedene Zugänge. Beispielsweise wurden im alten Ägypten geistig verwirrten Mitgliedern der Königsfamilie Spaziergänge in Gärten verschrieben und in Europa sind seit Jahrhunderten die Klostergärten mit ihren Heil- und Nutzpflanzen bekannt.

Heutzutage untermauern viele Studien das Wissen, welche positive Wirkung Natur und Garten auf Körper und Geist haben. "Der Aufenthalt im Freien oder die Arbeit mit Pflanzen wirkt anregend auf die Sinne. In der Ergotherapie wird das Gärtnern als Diagnosewerkzeug und Therapiemittel eingesetzt, denn in diesem Bereich kann man psychomotorische, psychosoziale und lebenspraktische Fähigkeiten gut beobachten und trainieren", erklären die Expertinnen. Aufgrund dieser Erkenntnisse könne man patientenzentrierte Ziele im Therapierahmen festlegen.

Das Gartenplatzerl im Garten des Landesklinikums Hollabrunn wurde unter anderem mit Blumen, Naturmaterialien und Rindenmulch kreativ gestaltet. Alle Beteiligten arbeiteten mit viel Enthusiasmus mit und machten damit Natur erleb- und begreifbar.

