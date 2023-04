Landesweingut Retz siegt bei Znaimer Weinkost

„Die NÖ Landesweingüter leisten mit dem Sieg im benachbarten Znaim einen wichtigen Beitrag für den internationalen Erfolg des Weinlandes Niederösterreich, das Tradition und Innovation auf höchstem Niveau vereint. Mit der erforderlichen Balance zwischen Natur und moderner Kellertechnik ist es Kellermeister Leopold Wurst und seinem Team gelungen dieses Wein-Meisterstück zu kreieren“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die herzlich zur hohen Auszeichnung gratuliert. Bei der Znaimer Weinkost nahmen rund 600 Weine teil. Davon waren rund 100 aus Österreich dabei.

„Mit dem Gewürztraminer hat das Landesweingut Retz einen ganz besonderen Wein gekeltert, der regelmäßig ausgezeichnet wird. So wurde er schon dreimal als SALON-Wein gekürt. Dem Jahrgang 2018 gelang sogar der SALON-Bundessieg. Dies ist die Elite der besten Weine Österreichs“, freut sich Abteilungsleiter Stefan Amon. „Die Prämierung unterstreicht den hohen Stellenwert der Weinbauausbildung im Weinviertel und die fachliche Kompetenz am Landesweingut Retz. Dies kommt auch der Ausbildung der Schülerinnen und Schülern zu Gute. Ein besonderer Dank gilt dem Weinbaulehrer Florian Hanousek und dem Kellermeister Leopold Wurst, deren fachkundige Arbeit diesen Erfolg erst möglich machte“, so Amon.

„Der Gewürztraminer Beerenauslese 2021 besticht mit einer Färbung wie lieblich funkelndes Weißgold und durftet herrlich intensiv nach Rosen. Am Gaumen ist er ausgewogen und gehaltvoll mit einem fruchtig-samtigen und extrem langen Abgang“, beschreiben Kellermeister Leopold Wurst und Weinbaulehrer Florian Hanousek den Siegerwein.

Der Weinverkauf an der Fachschule Hollabrunn findet Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr statt.

Detaillierte Informationen auf der Schul-Website www.lfs-hollabrunn.ac.at.

Bestellung online über www.noe-landesweingueter.at .

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.