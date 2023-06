Jungwinzertrophy 2023: Bester Rotwein kommt aus Deinzendorf

In vier Kategorien wurden Niederösterreichs beste Winzer zwischen 16 und 27 Jahren gekürt. Franz-Joseph Stift aus Röschitz sicherte sich mit seinem Riesling vom Urgestein 2022 den Sieg in der Kategorie „Weißwein Gehaltvoll“. Martin Heinzl aus Deinzendorf lag mit seinem St. Laurent Ried Innere Bergen 2020 in der Kategorie „Rotwein“ ganz vorne. Weitere Kategorien waren „Grüner Veltliner Klassik“ sowie „Weißwein Klassik Sortenvielfalt“. Insgesamt gab es 124 Einreichungen von 31 Jungwinzern. Eine Landjugend-Mitgliedschaft war keine Voraussetzung für die Teilnahme.

Die Gewinner wurden durch zwei Verkostungen ermittelt und die drei Besten jeder Kategorie wussten sich bei der Weinpräsentation im Muskatellersaal in der Weinbauschule Krems gut zu präsentieren. Die Kombination aus ausgezeichnetem Wein, Publikumskost und Bewertung der unabhängigen Fachjury ebnete schließlich den Weg zum Gesamtsieg. Unter den Finalisten waren aus dem Bezirk Hollabrunn auch Paul Zimmermann und Maximilian Pröll aus Radlbrunn sowie Michael Breitenfelder aus Kleinriedenthal.

Grüner Veltliner Klassik:

Kategoriesieger: Stefan Ehm, Zistersdorf: GV Weinviertel DAC Bockstaller 2022

Finalist: Julia Eichberger, Eibesbrunn: GV Weinviertel DAC Ried Oberes Feld 2022

Finalist: Sophie Hromatka, Oberwölbling: GV Traisental DAC Urgstein 2022

Weißwein Klassik Sortenvielfalt:

Kategoriesieger: Anna-Carina Mantler, Niederrußbach: Riesling Ried Spielberg 2022

Finalist: Paul Zimmermann, Radlbrunn: Gelber Muskateller 22022

Finalist: Michael Breitenfelder, Kleinriedenthal: Riesling 2022

Weißwein Gehaltvoll:

Kategoriesieger: Franz-Joseph Stift, Röschitz.: Riesling vom Urgestein 2022

Finalist: Maximilian Berger, Gedersdorf: Grüner Veltliner 2021 Ried Vordern Berg 2021

Finalist: Robert Wimmer, Fels am Wagram: Grüner Veltliner Ried Scheiben 2022

Rotwein: