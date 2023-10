„Wo die Gaudi nie aufheat“: Jugend wertete Spielplatz auf

Unter dem Motto „Wo die Gaudi nie aufheat“ startete die Landjugend Pfaffstetten ihren mittlerweile dritten Projektmarathon. „Es galt, in 42,195 Stunden die Aufgaben, welche uns von der Gemeinde Ravelsbach gestellt wurden, zu bewältigen“, berichtet Landjugendfunktionärin Sara Klein. Das Projekt wurde von Ortsvorsteher Harald Naderer und Landjugendreferentin Barbara Gallauner am Spielplatz in Pfaffstetten übergeben.

Zu den gestellten Aufgaben gehörten das Pflanzen und Pflegen der Bäume und Sträucher, das Gestalten eines Barfußweges, eines riesigen Tic-Tac-Toes, der Aufbau neuer Spielgeräte sowie das Erneuern der Sitzgelegenheiten und der Sandkiste. Als Zusatzaufgabe sollte die Landjugend Pfaffstetten noch ein Weidentipi errichten und sich um ehemalige Projekte kümmern.

Die Jugendlichen waren Feuer und Flamme und begannen mit großen Geräten und viel Mannes- beziehungsweise Frauenkraft bis in die Nacht zu werken. Dank der fleißigen Landjugendmitglieder und Hilfe des DEV konnten alle Arbeiten zeitgerecht zu Ende gebracht werden, nachmittags wurde das Ergebnis den Ortsbewohnern präsentiert.

„Es freute uns, dass unsere Arbeit so wertgeschätzt wurde“, kommentierte Sara Klein den Besuch von Gemeinde- und Landjugendvertretern, darunter die designierte neue Bürgermeisterin Auguste Lehner. „Besonders schön zu sehen war, die Freude unserer kleinsten Besucher, die den Spielplatz mit seinen neuen Geräten natürlich gleich nutzten.“ Ganz klar: Im kommenden Jahr wollen die Jugendlichen aus Pfaffstetten neuerlich am Projektmarathon teilnehmen.