SPÖ im Wahlkampf: Franz Schnabl startete seine Tour in Hollabrunn

Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl hat in Hollabrunn seine Tour durch die Bezirke gestartet, die ihn – und den jeweiligen Spitzenkandidaten des Bezirks für die Landtagswahlen – noch bekannter machen soll. Bei einem Pressetermin sprach er darüber, was die SPÖ abseits der generellen Landesthemen für die Region tun will. „Wir kritisieren nicht nur, wir legen als Einzige sehr detaillierte Programme vor und nicht nur Überschriften“, betonte der rote Landeschef.

Kinderbetreuungszeiten sollen erweitert werden

„Nur zwei Gemeinden im Bezirk erfüllen die Vif-Kriterien der Kinderbetreuung, wie wir uns das vorstellen“, informierte Schnabl. Das bedeutet, die Kindergärten haben mindestens 45 Stunden von Montag bis Freitag geöffnet; an vier Tagen ist mindestens 9,5 Stunden geöffnet; Mittagessen wird angeboten und der Kindergarten hat maximal fünf Wochen im Jahr geschlossen.

Dabei handle es sich um Guntersdorf und Grabern. „Unsere beiden roten Gemeinden im Bezirk reagieren sofort bei Bedarf. Wenn nur ein Kind länger betreut werden muss, sperrt der Kindergarten früher auf“, versicherte Bezirksgeschäftsführer Patrick Eber mit Blick auf Mailberg und Seefeld-Kadolz.

Schnabl ist froh, dass die Betreuungszeiten künftig endlich erweitert werden sollen und die Altersgrenze für den Kindergarten auf zwei Jahre herabgesetzt wird. „Es muss gratis sein. Nur eine Befreiung der Kosten schafft echte Wahlfreiheit“, betonte der LH-Stellvertreter und fordert, dass der Kindergartenbesuch auch am Nachmittag kostenlos sein soll. Er skizzierte die fünf Schritte, die jedem Kind einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz garantieren sollen.

Gesundheitsversorgung und Thema Wohnen

Die ärztliche Versorgung, die die Hollabrunner SPÖ bereits in einem Pressegespräch thematisierte hat, und das Thema Wohnen stehen ebenfalls auf Schnabls Agenda. Stolz ist er auf die Liste der Landtagskandidaten im Bezirk. Spitzenkandidat Stefan Hinterberger sammle in seinem Job als parlamentarischer Mitarbeiter bei Abgeordnetem Rudolf Silvan viel politische Erfahrung. „Als wär er schon zehn Jahre Landtagsabgeordneter“, schmunzelte der SPÖ-NÖ-Chef.

Hinterberger sprach den „Kampf gegen die Teuerungen“ an. Es gebe gute Programme der Landespartei, die nur noch auf den Bezirk heruntergebrochen werden müssten. „Die Leut‘ wissen nicht mehr weiter, das merken wir bei den Sprechtagen im Bezirksbüro“, kommentierte er die steigenden Preise in allen Bereichen.

Aber auch für Gemeinden werde es zunehmend schwieriger: „Sie sollen Freizeitangebote zur Verfügung stellen, aber das können sie sich bei den hohen Energiepreisen vielleicht bald nicht mehr leisten“, denkt er an Bäder und Eislaufplätze.

Er wünsche sich „einen Landeshauptmann Schnabl, weil ich weiß, was dann auch für die Menschen in unserem Bezirk möglich wäre“.

