NÖ wählt: Themen für 41.426 Wähler im Bezirk Hollabrunn

58,08 Prozent der Stimmen erreichte die ÖVP bei der Landtagswahl 2018 im Bezirk, gefolgt von der SPÖ, die unter 20 Prozent rutschte (19,66 %), der FPÖ (13,21 %), den Grünen (5,43 %) und NEOS (3,62 %). Jetzt werden die Karten neu gemischt. Die Zahl der Wahlberechtigten ist aufgrund des Wegfalls der Zweitwohnsitzer um mehr als 5.000 auf 41.426 gesunken. Die NÖN fragte bei den Parteien im Bezirk nach, mit welchen Themen sie hier punkten wollen.

ÖVP. „Wir stehen bereit für den persönlichsten Wahlkampf aller Zeiten – in allen 24 Gemeinden des Bezirks“, spielt Bezirksparteiobmann und Spitzenkandidat Richard Hogl darauf an, dass die ÖVP der Opposition den schmutzigsten Wahlkampf aller Zeiten vorwirft. Es werden alle Haushalte aller Gemeinden besucht. „Für andere wird es vielleicht der tiefste und anonymste Wahlkampf aller Zeiten. Für uns wird es aber der schönste – mit Argumenten und Anpacken, ohne Untergriffe, persönliche Angriffe oder Dirty Campaigning“, unterstreicht Hogl.

Ein großes Thema im Bezirk ist die Mobilität mit dem Ausbau der Nordwestbahn und der Franz-Josefs-Bahn, wobei hier zu betonen sei, dass Landesrat Ludwig Schleritzko entlang der Nordwestbahn nun Investitionen von 230 Millionen Euro für den Ausbau der Infrastruktur auf den Weg gebracht hat. „Von der Modernisierung der Verkehrsstationen und der Verlängerung der Bahnsteige sowie Kapazitätserweiterungen sollen in den nächsten Jahren all jene profizieren, die täglich ihre Arbeitswege mit der Bahn zurücklegen“, so Hogl.

Weitere Schwerpunkte der ÖVP liegen im Bereich Gesundheit (Ärztliche Versorgung, Pflege und Betreuung, Pflegeheime Retz und Hollabrunn neu), Bildung und Kleinkinderbetreuung (Schulcampus, FH, Nachmittagsbetreuung, Tagesmütter, Leihomis), Wohnen (Belebung der Ortszentren, Ausbau von jungem Wohnen, leistbaren Wohnungen bzw. Reihenhäusern) sowie Klimawandel, Umwelt und Energie (Windräder, Photovoltaik).

SPÖ. „Ein ruhiger Jänner auf der Couch wäre für mich eine Strafe“, schmunzelt Spitzenkandidat Stefan Hinterberger. „Soziale, ehrliche und bürgernahe Politik für die 26.053 Frauen und 25.593 Männer im Bezirk“ verspricht er. Gemeinden würden an Lebensqualität verlieren, wenn Bäcker, Fleischhauer und Wirte zusperren müssen; wenn es keine Ärzte und Apotheken mehr gibt. „Da helfen schöne Worte der ÖVP nichts, da möchte ich mit aller Kraft gegensteuern“, so Hinterberger, der seit acht Jahren dem Göllersdorfer Gemeinderat angehört.

Der öffentliche Nahverkehr müsse endlich ausgebaut werden. „Die langjährige SPÖ-Forderung nach dem zweigleisigen Ausbau der Nordwestbahnstrecke und eine Attraktivierung der Franz-Josefs-Bahn müssen erfüllt werden.“ Wichtig sei dem zweifachen Vater auch, dass die Kinderbetreuung endlich den „wirklichen Bedürfnissen der Menschen im Bezirk angepasst wird“. Es müsse der Grundsatz gelten: ganztägig, ganzjährig und gratis.

Außerdem brauche es mehr Kassenärzte, bei denen die E-Card als „Zahlungsmittel“ genügt. Hinterberger will sich kein Blatt vor den Mund nehmen und hofft auf viele Vorzugsstimmen, denn für Bezirke, die kein Mandat haben, wurde SPÖ-intern ein Vorzugsstimmensystem eingeführt. „Wer viele Vorzugsstimmen aufweisen kann, wird mit einem Bundesratsmandat bedacht“, hat Hinterberger diese kleine Chance im Auge.

Die Grünen. Für Landtagsabgeordneten Georg Ecker ist der Ausbau des öffentlichen Verkehrs das Top-Thema im Bezirk. „Derzeit sind viele Orte an manchen Tagen gar nicht öffentlich erreichbar.“

Die Verbindungen für Pendler seien nach wie vor stark verbesserungswürdig – sowohl per Bus als auch per Bahn. Der geplante Ausbau von Nordwest- und Franz-Josefs-Bahn bedeute zwar eine gewisse Trendwende in Richtung modernen öffentlichen Verkehr, „am Ziel sind wir aber noch lange nicht“, betont Ecker. „Unser Bezirk braucht besseres Zugmaterial für weniger Verspätungen und Zugausfälle, viele kleine flinke Busverbindungen für Pendler, Öffis auch am Wochenende.“

Bei Windkraft und Photovoltaik sehen die Grünen – in allen Vierteln – noch großen Aufholbedarf. „Sehr viele Projekte können derzeit nicht realisiert werden, weil das Netz nicht die Kapazität dafür hat. Der Flaschenhals der Energiewende sind derzeit die Netze“, so Ecker, der auf der Landesliste den zweiten Platz hinter Landessprecherin Helga Krismer einnimmt. Für das gesteckte Ziel der erforderlichen Windräder gebe es gar nicht ausreichend Zonen.

FPÖ. Für Spitzenkandidat Michael Sommer gibt es zwei Schwerpunkte, auf die er sich im Wahlkampf konzentrieren möchte.

Zum einen, den Wirtschaftsstandort Hollabrunn zu beleben. Man müsse Betriebe anlocken, um Arbeitsplätze in der Region zu schaffen. „Pendeln kostet Zeit, Geld und nervt“, so der Hollabrunner, der selbst nach Wien pendelt. Durch den HTL-Standort gebe es großes Potenzial an Arbeitskräften im technischen Bereich. „Die, die sich aufgrund ihrer Ausbildung die teuren Mieten leisten könnten, finden in der Region keinen Job und ziehen letztendlich weg“, spricht der freiheitliche Spitzenkandidat den zweiten Schwerpunkt an: leistbarer Wohnraum.

Junge Familien hätten in Hollabrunn gar keine Chance mehr, sich ein Eigenheim zu schaffen. „Die Politik ist gefordert, gegenzusteuern“, sagt Sommer. „Die ÖVP kann und will nicht. Sie hatte immer die Mehrheit und die Ressourcen im Land, hat aber nie etwas gemacht.“ Er schlägt außerdem eine Wirtschaftsmilliarde für strukturschwache Regionen vor. „Man muss den Leuten unter die Arme greifen, um sich hier mit ihren Betrieben anzusiedeln.“

NEOS. Jürgen Margetich aus Furth geht für die NEOS ins Rennen. „Durch den großen Zuzug hat Hollabrunn Potenzial“, ist er überzeugt. Für dieses Wachstum brauche es zukunftsgerichtete Konzepte.

Hollabrunn soll eine belebte Stadt werden, in der sich Geschäfte ansiedeln. Dazu brauche es ein Konzept, das Verkehrsinfrastruktur, Parksituation und Wohnraum integriere. Außerdem, so Margetich, müsse Wind- und Sonnenenergie neu gedacht werden. Der öffentliche Verkehr müsse ausgebaut werden. Dabei denkt Margetich an einen Nachtbus von Wien bis Retz.

„Eine wohnortnahe Ansiedelung von Primärversorgungszentren“, ist ihm ebenfalls ein Anliegen. „Auch Gemeinschaftspraxen sollten im Bezirk forciert werden.“

