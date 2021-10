Landwirtschaftliche Fachschule teilt Fußballplatz mit Studentenheim

Der Fußballplatz der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) am Hollabrunner Sonnleitenweg wurde im Frühjahr 2021 von der Stadtgemeinde saniert, da er in die Jahre gekommen war. Der Platz steht nun nicht nur den LFS-Schülern, sondern auch jenen des Studentenheims in Hollabrunn als hochwertiger Trainingsplatz zur Verfügung.

Gepflegt wird der Fußballplatz künftig von der Landwirtschaftlichen Fachschule und der Stadtgemeinde. Um diesen Kooperationsvertrag zu unterzeichnen, kamen Gemeindevertreter ins Schulgebäude: "Der Platz ist nun besser ausgelastet und wird gemeinschaftlich gepflegt. Es ist eine großartige Sache, dass sich hier zwei öffentliche Institutionen zusammenschließen um neue Synergien zu schaffen", sagt LFS-Direktor Rudolf Reisenberger.

Stadtrat Günter Schnötzinger (ÖVP) dankt Reisenberger für seine Kooperationsbereitschaft und ergänzt: „Für unsere Sportler im Studentenheim waren wir auf der Suche nach zusätzlichen Trainingsmöglichkeiten." Besonders die Nähe zum Studentenheim spreche für die Nutzung Fußballplatzes der Landwirtschaftlichen Fachschule, meint Wolfgang Scharinger (Bürgerliste), der als Stadtrat für das Studentenheim zuständig ist. Gregor Weislein, Leiter des Studentenheims, ist ebenfalls froh über diese gelungene Kooperation.