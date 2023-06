Hollabrunn wird wieder zur Shopping- und Genuss-Zone

Zahlreiche Betriebe beteiligen sich an diesem Shopping-Event mit attraktiven Angeboten – teils bis 21 Uhr. Ab 14 Uhr fährt der Bummelzug in bewährter Manier kostenlos quer durch die Stadt und garantiert somit ein bequemes Einkaufserlebnis an allen Standorten. Er wird heuer auch Halt bei der Alten Hofmühle machen, wo zeitgleich der Gesundheitstag der Gesunden Gemeinde Hollabrunn stattfindet.

Abgerundet wird die Lange Einkaufsacht von einem umfangreichen Rahmenprogramm: Am Hauptplatz locken Musik und Kulinarik sowie Attraktionen für die Kleinsten, wie etwa ein Kettenkarussell, eine Kindereisenbahn oder eine Hüpfburg. In der Sparkassegasse und im KAUFein kommen Groß und Klein ebenso auf ihre Kosten - etwa bei einer Erdbeerbowle vor der „BIOS Greisslerei“, bei einem Glas regionalem Vilocello beim Regionenshop, beim Kinderbasteln vor dem Interspar oder beim Kreativmarkt des Café Trixi.

Durchgehende Betreuung bei Pumptrack und Skaterplatz

Wer lieber sportlich unterwegs ist, sollte beim Pumptrack und beim Skaterplatz vorbeischauen: Von 10 bis 19 Uhr werden hier Workshop und durchgehende Betreuung durch Trainer angeboten. Leihräder und -skateboards sowie Schutzausrüstung werden bereitgestellt und auch für den musikalischen Rahmen ist gesorgt.

Eine Hüpfburg gibt es übrigens nicht nur am Hauptplatz, sondern auch in der Schmiedgasse vor dem Studio Eis sowie vor dem Café Leo im KAUFein. Und: In allen teilnehmenden Geschäften erhalten Kunden nach ihrem Einkauf einen Gutschein für eine Kugel Eis als „kleines Dankeschön“, wie Stadtmanagerin Julia Katschnig (Hollabrunn Marketing GmbH) erklärt, einlösbar bei den aufgelisteten Gastro-Betrieben.