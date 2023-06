Shopping bis zum Abwinken: Tolles Feedback für Stadtmanagerin

Stadtmanagerin Julia Katschnig, Geschäftsführerin der Hollabrunn Marketing GmbH, durfte rundum zufrieden mit dem großen Aktionstag sein. Das Feedback der Geschäftsleute sei durchwegs sehr positiv gewesen. So meldete etwa das Modehaus Schneider eine Frequenz wie im Vor-Corona-Jahr 2019. In manchen Läden tummelten sich noch nach 22 Uhr einige Kunden. Die Deko sei ebenso sehr gut angekommen, freute sich Katschnig.

Das nahm natürlich auch Bürgermeister Alfred Babinsky erfreut zur Kenntnis, der wie Nationalratsabgeordneter Christian Lausch, Landtagsabgeordneter Georg Ecker, die Stadträte Sabine Fasching, Josef Keck und Günter Schnötzinger oder Stadtmarketing-Obmann Norbert Lustig gerne beim Bummeln vorbeischaute. Apropos Bummeln: Der Bummelzug aus der Wachau war so gut frequentiert, dass Katschnig fürs nächste Mal einen zweiten in Erwägung zieht.

Der bequeme Transporter hatte jedenfalls auch bei der Alten Hofmühle beim Gesundheitstag eine Station und führte in guter Tradition eine Sonderfahrt mit Bewohnern des Pflege- und Betreuungszentrums durch.

Eines der Highlights auf der Hauptbühne war die Ehrung der UHC-Handballer für ihren Aufstieg in Österreichs höchste Spielklasse. Die Musikschule trat mit „Major7“ und „Anna Laszlo and the Songbirds“ auf. Die Band „Sound Exit“ legte einen fulminanten Auftritt hin.

Das Café Trixi im KAUFein veranstaltete zeitgleich einen Flohmarkt mit selbst gemachen Produkten von Stammkunden. „Der Erlös geht zu 100 Prozent an fünf verschiedene Tierschutzvereine“, erklärt Inhaberin Beatrix Glatz. Angeboten wurden Kräutertöpfe, selbst gemachte Marmelade, Kuchen und Kekse sowie Strickware und Plüschtiere. Gabriele und Reinhard Freisehner fertigten Katzenkörbe und -höhlen an. Ebenso beim Flohmarkt dabei war Portraitzeichner Thomas Mikel, der für den guten Zweck künstlerisch aktiv wurde.