Besucherrekord in der Obernalber Hühnerkoppel

Der Verein „Kulturschatz Kellergasse“ in Obernalb nahm am Freitag zum zweiten Mal an der Langen Nacht der Kellergassen im Weinviertel teil. Das Interesse war enorm: In der Kellergasse Hühnerkoppel wurden exakt 253 Gäste aus dem In- und Ausland begrüßt - damit wurde ein Besucherrekord aufgestellt.

Der Retzer Bürgermeister Stefan Lang und sein Amtskollege aus Schrattenthal, Stefan Schmid, sowie zahlreiche Bürger der Ortsbevölkerung genossen Kulinarik vom Feinsten und edle Tropfen der Obernalber Winzer. Auch der Altbürgermeister aus Retz, Helmut Koch, der in Obernalb lebt, mischte sich unter die Gäste.

Der Kastanienplatz mit der wiederhergestellten Trockensteinmauer war Zentrum des Ausschanks und der Essensausgabe durch Catering Obermaier. „Die renovierte Kellergasse ist nicht nur romantische Kulisse, sondern wieder sozialer Treffpunkt und Ort der Freude und des Feierns“, freut sich Vereinsobmann Gerald Dick.

Als besondere Umrahmung des Festes spielten die „Steirer Herzen“ auf der Steirischen mit Gitarrenbegleitung auf und die Besichtigung der Sandkeller durfte auch nicht fehlen. Dort boten engagierte Kellerbesitzer Schmankerl und Veltliner der Ortswinzer an. Die gute Stimmung hielt bis in die Nachtstunde an.

