Stadtburg, 1848 und der Barock: Nachts im Museum Retz

Obmann Wolfgang Hofbauer freute, den zahlreichen Besucher bei der Führung durch die Sonderausstellungen „Die Retzer Stadtburg“, „Retz 1848“ und „Leben im Barock“ umfassendes Wissen zu vermitteln. So mancher Abendbesucher gestand dabei, zwar fast täglich beim Museum vorbeizugehen, aber noch nicht drinnen gewesen zu sein. Mag auch die Aktion in Großstädten mehr Besucher anlocken und mehrere Besichtigungsmöglichkeiten in einer Nacht bieten, so war die Führung mit beinahe familiärem Charakter sehr nett, weil zwischendurch auch Zeit für manches Gespräch war.