Vor fast genau einem Jahr kam Franz Kerbler in Rom an, nach einem 1.400 Kilometer langen Fußmarsch. Sein großes Ziel war eigentlich „mein geliebtes Assisi“, wie er die italienische Stadt nennt. Sie ist der Geburtsort des heiligen Franz von Assisi, dem Patron der Tiere und des Naturschutzes. „Rom war eine Draufgabe. Ich dachte mir: Die 200 Kilometer kann ich auch noch gehen.“

Der Obernalber startete am 1. Juni 2017 mit einem 14 Kilogramm schweren Rucksack. „Wenn du gehst, nimmst alles anders wahr.“ Er lernte Gegenden und Menschen, auch bekannte Gesichter kennen.

Begebenheiten, die man nicht planen kann

Er traf in La Verna, 120 Kilometer von Assisi entfernt, auf einen Tschechen, der für einen Retzer Tapezierer gearbeitet hat; oder auf Herbert Morgenbesser, der Kaplan in Zellerndorf war. Im steirischen Strettweg wartete er ein paar Stunden auf seinen Sohn Lukas, der bei der Ausgrabungsstätte erwartet wurde. Er unternahm einen Rennofen-Versuch zur Eisen-Gewinnung. Der Vater schnappte sich zum Zeitvertreib die Scheibtruhe, um den Archäologen zu helfen.

Solche Begebenheiten könne man nicht planen, so Kerbler. Sie passieren. In Arnoldstein im südlichen Kärnten kam er seiner Heimat ein Stück näher.

Zwei Männer erzählten dem Pensionisten, dass Retz eine Verbindung zur hochdeutschen Sprachinsel Gottschee (Slowenien) hat. Thomas Verderber lebte dort, bevor er als kleiner Wanderhändler in die Weinviertler Weinstadt kam. Das Verderberhaus am Hauptplatz erinnert an die Familie, während Arnoldstein mit regelmäßigen Veranstaltungen die verlorene Sprachinsel ins Gedächtnis ruft.

Menschen wiesen ihn ab und reichten ihre Hand

Nicht immer war alles eitel Wonne: Pfarrer und andere schickten ihn weg, wenn der 64-Jährige bei Regen oder spätabends um ein Quartier bat. In Rom beschimpfte ihn ein Obdachloser („Du Deutscher, du Hitler“), nachdem er seine Herkunft verraten hatte. Das machten andere wieder wett: Eine Gastwirtin vertraute ihm in Sankt Blasen den Schlüssel zur Kirche an, damit er sie sich ansehen konnte. Ein junger Mann chauffierte ihn in sein Gartenhaus, nachdem dieser erfahren hatte, dass Kerbler unter einer Brücke übernachten wollte. „Und dann kriege ich noch ein Frühstück!“, ist er bis heute von den Socken. „Das glaubst du nicht!“, ruft er stets aus, wenn er solche Erlebnisse schildert.

Geschlafen in der leeren Gruft

Übernachtung zwischen Gräbern ist nicht jedermanns Sache. Kein Problem für Kerbler: „Bett war keins da und die Gruft war eh leer“, lacht er. | privat

Schneid hat er: Der frühere Gemeindebedienstete schlief in einer leeren Gruft am Friedhof oder unter Wespennestern im verfallenen Bauernhof. Frischlinge sind mit ihrer Bache bei ihm vorbeigezogen. Nichts ist passiert. „Wenn du ihnen nichts tust, tun sie dir nichts.“

Kerbler, der 2016 den Jakobsweg beschritt, kam am 12. Juli in Assisi und am 24. Juli 2017 in der Ewigen Stadt an. Was sich sonst alles auf seinem Weg zugetragen hat, wird er ein letztes Mal im Schlossgasthaus erzählen (14. August, 19 Uhr).