Halt, da ist kein Spalt mehr: Radler-Falle ist entschärft

Es ging um die Querung der Eisenbahngleise zum Rübenplatz in der Hollabrunner Lastenstraße, die für Radfahrer „nicht ohne“ gewesen sei, berichtet Wagner. „Die sogenannten Spurrillen - der Spalt zwischen Schiene und Fahrbahn - stellten in diesem Bereich aufgrund des flachen Kreuzungswinkels ein Gefahrenpotenzial für einspurige Fahrzeuge und auch Fußgänger dar“, berichtet der Bürgerliste-Mandatar.

Doch für das Problem sei eine einfache Lösung auf der Hand gelegen: „Durch Einlage von elastischen Spurrillenfüller ist es möglich, den bestehenden Spalt zu schließen, aber dennoch eine Nutzung durch Schienenfahrzeuge ungehindert zu ermöglichen“, erklärt Wagner. Die Liste Scharinger wandte sich diesbezüglich an die ÖBB-Infrastruktur AG und bedankt sich nun, dass das Anliegen in den letzten Tagen umgesetzt wurde. Somit wurde die Verkehrssicherheit an dieser Stelle insbesondere für Radfahrer erhöht, ist Wagner zufrieden.