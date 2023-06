Ein Über-Partner am Retzer Hauptplatz, der nicht auszuhalten ist

Ein betagter Lastwagen mit Stern, auf der Ladefläche eine Bühne durch ein paar Podeste erweitert und ein Holzrahmen mit zwei Knöpfen, der den Lift andeutet. Und sechs Schauspieler, die ihre Berufung ausleben. Mehr braucht es nicht. Ja, noch was spielt mit: der Retzer Hauptplatz als Theatersaal!

Bürgermeister Stefan Lang begrüßte beim Freilichttheater die Gäste und Karl Gruber, rühriger Unternehmer der Speditionsbranche, führte mit einem Gedicht in das Geschehen des kommenden Stückes ein. Dieses beginnt mit einer Pokerrunde, in der Felix seinen Schmerz über die Trennung nach zwölfjähriger Ehe von seiner Frau erzählt. Oscar nimmt ihn bei sich auf und sieht aus der Zweckgemeinschaft für beide Vorteile: halbe Miete und Haushaltskosten, denn beide müssen Alimente für ihre Geschiedenen zahlen.

Doch was am Anfang aussieht wie eine ganz normale Männer-WG, entpuppt sich bald als eheliches Panoptikum - mit dem einzigen Unterschied, dass das ewig wischende und putzende Heimchen am Herd nicht weiblich, sondern jetzt der neue Mitbewohner Felix ist. Außer Staubsauger, Luftwaschfilter und diversen Kochutensilien hat Felix alle nur erdenklichen Desinfektionssprays in seiner Aussteuer und beginnt, die Männerkiste gnadenlos zu zerputzen.

Aus Oscars originell-chaotischer Single-Behausung wird dank Felix' unermüdlicher Schaffenskraft ein steriler und penibel geputzter Musterhaushalt. Verständlich, dass für Oscar das Zusammenleben mit einem solchen Über-Partner auf Dauer nicht durchzustehen ist und er schmeißt Felix kurzerhand hinaus. Doch der landet sanft auf dem warmen Sofa der Nachbarinnen Gwendolyn und Cecily Taube ...

Fazit: Große Schauspielleistung auf kleiner Bühne, eineinhalb Stunden Kurzweiligkeit mit guter Unterhaltung! Zum kulinarischen Genuss trugen Doris und Victoria Orasch, Lisi Brand und Christine Sulzberger mit Getränken und Aufstrichbroten bei.