Zum 10-Jährigen: „Ein seltsames Paar“ auch im Bezirk Hollabrunn

Das Lastkrafttheater schaut am 17. Mai um 19 Uhr wieder einmal in Hollabrunn am Hauptplatz vorbei und hat Neil Simons' Komödie „Ein seltsames Paar“ aufgeladen. Die Gründer dieser Initiative, David Czifer und Max Mayerhofer, spielen dieses „Ehedrama“ unter Männern. In weiteren Rollen sind Mara Koppitsch, Patrick Kaiblinger und Sarah Victoria Reiter zu sehen. Für Czifer und Mayerhofer stellt die heurige Saison das zehnjährige Jubiläum dar, bei dem der Eintritt fürs Publikum natürlich wie immer gratis ist.

Seit der Gründung 2013 hat das Lastkrafttheater bereits über 230 Vorstellungen für rund 35.000 Besuchern gespielt. Für die Regie dieses Komödienklassikers konnte erneut die Theatermacherin und Intendantin von „Shakespeare in Mödling“, Nicole Fendesack, gewonnen werden. Felix will sich umbringen, da seine Frau die Scheidung eingereicht hat. Pokerkumpel Oskar weiß keinen anderen Ausweg und nimmt den Freund bei sich auf.

Aber aus Oscars originell-chaotischer Single-Behausung wird dank Felix' unermüdlicher Schaffenskraft ein steriler und keimfreier Musterhaushalt, was den Rauswurf des Putzteufels zur Folge hat. Wie bei jeder guten Komödie geht's dann erst so richtig los ...

Das Lastkrafttheater wird im Mai ein zweites Mal im Bezirk unterwegs sein, sodass der 80-minütige Spaß auch am 31. Mai um 19.30 Uhr am Retzer Hauptplatz Station macht.

