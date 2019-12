Eine große Gruppe machte sich am vergangenen Donnerstag von Gettsdorf aus in Richtung St. Pölten auf, um gegen die geplante Waldviertelautobahn zu demonstrieren, deren Trasse auch durch das Schmidatal führen würde. Der Gettsdorfer Landwirt Josef Guggenberger hatte einen Bustransfer organisiert.

Am Landhausplatz demonstrierten schließlich 200 Menschen gegen die Autobahn und deren Zubringerstraßen ( wir hatten berichtet, siehe hier ), während der Landtag drinnen zum letzten Mal in diesem Jahr tagte. Mehr als ein Viertel der Demonstranten kam aus dem Schmidatal sowie der Gemeinde Hollabrunn, berichtet Traude Reinwein.

Moderiert von Hans Bierwolf (Lebenswertes Waldviertel) sprachen Experten wie Dieter Schmidradler (Verkehrswende NÖ), Boris Lechthaler (Solidarwerkstatt), Max Nutz (Fridays For Future), Josef Baum (Verkehrs- und Regionalforum Waldviertel) oder Verkehrsplaner Harald Frey (TU Wien).

VP-Hogl: „Autobahn wird Verbesserung bringen“

Die Waldviertelautobahn könnte als „Europaspange“ über Hollabrunn nach Freistadt (OÖ) führen. „Die Autobahn wird eine Verbesserung der Infrastruktur für die Bevölkerung bringen. Die Trassenführung ist mir noch nicht bekannt, nur der 30 Kilometer breite Korridor“, sagt Landtagsabgeordneter Richard Hogl, ÖVP-Vorsitzender im Bezirk Hollabrunn. Im ins Auge gefassten Korridor für die Transitautobahn und deren Zubringerstraßen liegen auch Oberfellabrunn, Ziersdorf und Gettsdorf.

Demo-Teilnehmer Erich Ruf aus Oberfellabrunn ist besorgt wegen des enormen Bodenverbrauchs. „Für 130 km Autobahn verbaut man 2.600 Hektar Boden.“

Europaspange: „Breitspurbahn von China zur Ostsee“

„Die Europaspange wird eine Breitspurbahn von China zur Ostsee, da China im Zuge des Ausbaus der Seidenstraße gute Transportwege nach Europa braucht,“ meint Josef Reinwein. Der Kiblitzer weist auf die Expertise von Universitätsprofessor Frey hin, dass eine Waldviertelautobahn nur kurzfristig Arbeitsplätze bringen würde. „Autobahnen ziehen die Arbeitskräfte und die Kaufkraft aus den kleinen Dörfern in die Ballungszentren ab.“ So sei im Salzburger Lungau die Wirtschaftsleistung um neun Prozent gesunken. Regionale KMUs verlieren Käufer an Ballungsräume.

Der Waldviertler Transportunternehmer Peter Kastner setzt daher auf den Ausbau einer „Glasfaser“-Autobahn, bessere Straßenverbindungen zwischen den Bezirksstädten und den Ausbau des sanften Gesundheitstourismus in der Region. Landwirt Guggenberger macht sich indes Sorgen um den Kürbisanbau im Schmidatal. Er fürchtet, dass durch den Autobahnbau zu wenig Wasser für die Kürbisse bleiben würde.

Angst vor Lärm, Schmutz und CO

„Wir haben Angst vor der uns zu erwartenden Lärmbelästigung, der Luftverschmutzung und dem ganzen CO , das in unseren Äckern zusätzlich gespeichert wird“, ergänzt Traude Reinwein. „Ein Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel ist unumgänglich, Bus- und Bahnkarten müssen billiger werden“, sind sich die Demonstranten einig. „Seit 20 Jahren gibt es Pläne, dass die Fahrtdauer von Gmünd nach Wien von 120 auf 70 Minuten reduziert wird. Umgesetzt sind sie bis heute nicht“, mahnt Josef Reinwein.

Die nächste Demo gegen die „Europaspange“ findet am 17. Jänner, um 18 Uhr, in Schwarzenau (Bezirk Zwettl) statt, veranstaltet von Thomas Kainz von der Plattform „Lebenswertes Waldviertel“.

Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko erschien zum Schluss der Demo. „Er schüttelte allen 200 Teilnehmern die Hände, aber die Reden der Fachleute hörte er sich nicht an,“ sagt Traude Reinwein. Schleritzko widersprach jedoch, sich bereits für die Autobahn ausgesprochen zu haben: „Ich bin ergebnisoffen.“ Vorerst werden die Ergebnisse der Umweltprüfungen abgewartet.