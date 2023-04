Talente siegten mit Rindsknöpfel und Schweineschultern

Für Direktor Claus Tampier waren die gezeigten Leistungen ein weiterer Fingerzeig, „welche Möglichkeiten und Erfolge junge Menschen in Lehrberufen erzielen können“. Als landesbester Lehrling kristallisierte sich schließlich Gabriel Klang von der Fleischerei Böck in Rastenfeld heraus, gefolgt von Fabian Mader (Fleischerei Fichtenbauer, Gmünd) sowie - ex aequo auf Rang drei - Richard Aigelsreiter (Fleischhauerei Strohmaier, Hofstetten) und Max Trimmel (Fleischerei Gebhardt, Forchtenstein).

Rindfleisch-Knöpfel und Schweineschulter bearbeitet

Rindfleisch-Knöpfel auslösen und fachgerecht, wirtschaftlich zuputzen; Schweineschulter nach Zeit, korrekt und wirtschaftlich auslösen: Die Juroren Jakob Ellinger (Landesinnungsmeister NÖ), Doris Steiner (Landesinnungsmeister-Stellvertreterin), Horst Stierschneider (Innungsmeister der Wiener Fleischer) und Gerald Schuh (Lehrlingswart Burgenland) bewerteten die anspruchsvollen Leistungen der Teilnehmer in der Fleischverarbeitung ebenso wie das kreative Gestalten einer Aufschnittplatte.

„Die Konkurrenz in diesem Wettbewerb war stark, doch die Sieger konnten durch ihre hervorragenden Leistungen überzeugen“, berichtet Direktor Tampier, dem für die Ausrichtung des Wettbewerbs ebenso gedankt wurde wie Thomas Bergmann für die professionelle Organisation. Der Wettbewerb sei ein voller Erfolg gewesen und, so Tampier: „Die Teilnehmer konnten wertvolle Erfahrungen sammeln sowie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in ihrem Handwerk beweisen.“

