Luxemburger Innovationen für Projekte im Bezirk Hollabrunn?

Zunächst besuchten die Regionsentwickler einen landwirtschaftlichen Betrieb im Norden des Landes, der neben Hanfprodukten zahlreiche weitere Produkte wie Tee, Honig, Senf oder Salben erzeugt und regional vertreibt. Dann besichtigte die Gruppe ein Regionsmuseum, das ein Verein mit Langzeitarbeitslosen betreibt. Weitere Ziele waren ein Kinder- und Jugendbüro sowie eine preisgekrönte Qualitätswanderregion.

Der Bürgermeister der west-luxemburgischen Gemeinde Mertzig stellte die Umsetzung der Gemeinwohlökonomie vor - inklusive dem Regionalgeld, einer Schauhütte für ökologisch-nachhaltiges Bauen und einer Tausch-Box. Abschließend wurden die „Slow Region“ Atert-Wark mit außergewöhnlichen Nächtigungsangeboten sowie einer Kleinvermieterinitiative präsentiert.

Die insgesamt 25 Leader-Vertreter aus Österreich sind nun voll motiviert, gute Projektansätze in der kommenden Förderperiode mit potenziellen Projektträgern zu entwickeln. In der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg werden 24 Mitgliedsgemeinden in ihrer Weiterentwicklung unterstützt.

