Kampf für Ortskerne im Bezirk Hollabrunn soll stärker werden

Knapp 13 Prozent aller Wohngebäude der Region stehen laut Statistik Austria leer: Eine Zahl, mit der sich die Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg schon länger beschäftigt, wie Geschäftsführerin Renate Mihle berichtet. So sei es nun höchste Zeit gewesen, zu einem Erfahrungsaustausch rund ums Leerstandsmanagement einzuladen.

15 Gemeindevertreter erfuhren im Veranstaltungssaal Mittergrabern von Lena Weitschacher aktuelle Fakten zur Leerstandssituation in ihren Orten. Die Leader-Mitarbeiterin schreibt gerade ihre Masterarbeit zum Thema und erörterte vielfältige Gründe des Leerstandes und mögliche Maßnahmen dagegen. Danach erzählten die Teilnehmer von ihren Erfahrungen. „Es wurde schon vieles probiert, viele Ideen scheiterten auch. Doch gerade davon kann man lernen – ebenso wie von guten Beispielen“, meinte ein Teilnehmer.

Behutsame Unterstützung für Gemeinden und Immobilienbesitzer

Die Zeit für aktives Leerstandsmanagement sei jedenfalls reif, sind Weitschacher und Mihle überzeugt. Gemeinden sowie Immobilienbesitzer sollen hier individuell und behutsam unterstützt werden, um die Wiederbelebung der Ortskerne zu meistern.

Gemeinsam mit den Nachbarregionen des Weinviertels findet Mitte Mai ein weiterer Arbeitskreis zu diesem Thema statt. Die Hoffnung lebt, dass einige Gemeinden in der kommenden EU/Leader-Förderperiode mit gemeinsamen Maßnahmen zur Verbesserung der Leerstandssituation im ländlichen Raum voranschreiten. Für ganz Österreich werden jedenfalls knapp 13 Millionen Euro an zusätzlichen Fördergeldern für Leerstandsmanagement zur Verfügung gestellt. „Bestandserhebung, Managementstrukturen, Beratungsstellen und Bewusstseinsbildungsmaßnahmen können dabei mit bis zu 65 Prozent gefördert werden“, erklärt Mihle.

Bürgerliste-Freude und Kritik: „Nicht informiert“

„Erstaunen und Freude“ über diese Maßnahmen äußert die Liste Scharinger in Hollabrunn. Aber auch das Bedauern, dass die Gemeinde Hollabrunn nicht vertreten gewesen sei und es keine Information dazu gegeben habe. Ein Teil des Budgets sollte jedenfalls unbedingt für Maßnahmen für die Bodenbündnis-Gemeinde Hollabrunn genutzt werden, so Stadtrat Wolfgang Scharinger. Er kritisiert, dass hier weiterhin Agrarflächen in den Randgebieten der Stadt und der Ortschaften verbaut werden.

Leerstehende Altbauten sollten, meint Scharinger, erworben und einer neuen Nutzung zugeführt werden: „Als Gemeinde müssen wir selbst an unsere Bürger herantreten. Sei es durch Bewusstseinsschaffung für das Thema Bodenpolitik oder durch konkrete Kaufangebote. Für die Abwicklung setzen wir uns dafür ein, hier die KommReal in die Pflicht zu nehmen.“ Sanierungen von Altbauten würden überdies zusätzliche Wertschöpfung in die Region bringen.

Ein Antrag, die kostenlos nutzbare Flächenmanagement-Datenbank des Landes ab sofort für die Baulandmobilisierung und Planung der Stadtentwicklung zu nutzen, sei vor zwei Jahren übrigens abgelehnt worden, berichtet Scharinger.

Gibt es auch in eurem Ort einen Schandfleck? Schickt uns gerne eine Foto davon mit einigen Infos, wo sich der unschöne Leerstand befindet an redaktion.hollabrunn@noen.at

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.