Irene-Margarita Rochowanski aus Ravelsbach besuchte die Ballettakademie in Schönbrunn und absolvierte später die Ausbildung zur Ballettpädagogin. Seit ihrem 16. Lebensjahr gibt sie Ballettunterricht. In Wien besaß sie die größte Ballettschule mit 300 Kindern und ein zweites, kleineres Ballettstudio. Jedes Jahr vermittelte die Expertin im Durchschnitt vier Talente an die Ballettakademie der Staatsoper. Auch die Töchter von zwei ehemaligen österreichischen Fußballstars waren darunter.

Nina Kölbl zählt zu den Schülerinnen von Irene-Margarita Rochowanski. „Talente gibt es genug“, sagt die Trainerin. Doch gerade am Land gebe es auch einige organisatorische Hürden. privat, privat

Aktiv war Rochowanski unter anderem beim Musical „Cats“ im Einsatz. Jetzt, in der Corona-Zeit, darf sie die Schüler gerade nicht im Ravelsbacher Turnsaal unterrichten. Die Mutter eines erwachsenen Sohnes ist gezwungen, das Tanztraining online abzuhalten. Die NÖN fragte nach, wie das so läuft.

NÖN: Sie unterrichten Ihre Schüler zurzeit über Skype. Ist das nicht schwierig?

Irene-Margarita Rochowanski: Ich glaube, es geht nur, weil die Kinder lange bei mir trainieren – manche bereits sieben bis acht Jahre. Üblicherweise bin ich im Turnsaal von Ravelsbach eingemietet. In Langenlois und Senftenberg unterrichte ich auch.

Und wie geht das bei den allerkleinsten „Ballettmäusen“?

Rochowanski: Bei den Kleinen ist der Kurs über Skype sehr schwierig, weil ich sie nicht angreifen kann. Da müssen dann die Eltern mithelfen. Ich zeige vor dem Computer die Übungen und die Kinder schauen mit. Im Turnsaal ist es leichter, die Brücke, das Radschlagen oder einen Purzelbaum zu üben. Aber die Kinder sind dankbar für das Angebot, schicken Bussis und Herzen über den Bildschirm.

Bietet der virtuelle Unterricht auch Vorteile?

Rochowanski: Ein Vorteil ist, dass ich die Altersstufen der Kinder von den verschiedenen Kursorten in eine Stunde zusammenziehe. Die Schüler haben somit zweimal in der Woche den Kurs, statt nur einmal, und machen dadurch erhebliche Fortschritte.

Welche Voraussetzungen muss ein Ballettkind mitbringen?

Rochowanski: Natürlich ist der Körperbau wichtig, sie müssen gelenkig und tänzerisch sein. Die Hüfte muss auswärts sein, damit das Ausdrehen der Beine funktioniert. Ein gutes Rhythmusgefühl und Musikalität sollten die zukünftigen Ballerinen ebenfalls haben.

Haben Sie auch Buben unter Ihren Fittichen?

Rochowanski: Früher hatte ich viele Buben im Unterricht, zurzeit leider nicht. Ich würde mich aber über Buben freuen, welche zum Ballett oder zumindest Akrobatikunterricht kommen wollen.

Mit Ballett verbindet man ein großes Maß an Disziplin. Zu Recht?

Rochowanski: Die Disziplin ist enorm wichtig. Das Kind muss natürlich aber auch wollen. Ballett ist Hochleistungssport. Obwohl ich es als Kunst betrachte.

Sehen Sie bei Ihren Kursen in Ravelsbach Talente, die Sie an die Ballettakademie der Staatsoper vermitteln werden?

Rochowanski: Talente gibt es genug. Bei uns am Land ist das Problem, dass die Kinder ab zehn Jahren ins Internat nach Wien müssten. Viele wollen das nicht, außer die Eltern bringen sie täglich nach Wien zum Training, was wieder nicht mit dem Schulunterricht vereinbar ist. Die Schüler tanzen auch in Vorstellungen der Staatsoper. Das alles ist sehr zeitaufwendig.

Ab welchem Alter fangen die Kinder frühestens mit dem Ballett an?

Rochowanski: Normalerweise beginnen sie mit drei Jahren, da sind die Kinder noch weich und gelenkig. Da ist der Unterricht spielerisch. Es wird das Körpergefühl und die Musikalität gefördert. Die Jüngste, die bei mir angefangen hat, war zweieinhalb Jahre alt. Die erste Stunde hat das Mäderl mit einer Windelhose zugeschaut. Nachdem ich ihr versprochen hatte, dass sie ohne Windel mittanzen darf, kam sie die Woche darauf ohne Windel, in einem zu großen, flatternden Balletttrikot. Die kleine Dame wurde dann Profitänzerin.

Kinder sitzen vermehrt vor dem Computer oder spielen am Handy. Merken Sie das beim Training?

Rochowanski: Ja, mir fällt auf, dass manche Kinder einfach zu wenig Bewegung machen. Es fängt schon damit an, dass kaum noch ein Kind zu Fuß in die Schule geht.

Sie unterrichten auch Erwachsene in Ballett. Wieso ist das Training auch in fortgeschrittenem Alter sinnvoll?

Rochowanski: Ballett ist super für die Körperhaltung. Es stärkt die Oberschenkelmuskulatur, die sonst immer schwächer wird. Man denke nur an die Sturzgefahr und Brüche. Die Konzentration wird verbessert, da beim Tanzen beide Gehirnhälften zusammenarbeiten. Ballett fordert Körper und Kopf.

Was fasziniert Sie am klassischen Balletttanz?

Rochowanski: Der Einklang von Körper, Geist und Musik. Ballett ist mein Leben.

Sie sind 67 und gertenschlank. Wie machen Sie das?

Rochowanski: Ich habe immer sehr viel gegessen. Durch das Training sind meine Muskeln langgestreckt, dadurch sehe ich schlank und dünn aus. Trotzdem besteht mein Körper nur aus Muskeln. Ich bin 1,75 m groß und wiege schon seit Ewigkeiten 59 Kilo. Ich gehe jeden Tag mit meinem Hund zwischen sieben und zehn Kilometer. Zusätzlich trainiere ich mit meinen Kindern derzeit neun Stunden vor dem Bildschirm.

Wie lange wollen Sie Ihre Erfahrungen noch weitergeben?

Rochowanski: Die Kinder mögen mich, ich liebe Kinder, und solange sie mich mögen, unterrichte ich.