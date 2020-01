Birgit Böhm war stark übergewichtig, litt unter Migräne, war energielos und überfordert. Eines Tages hat es in ihrem Kopf „klick“ gemacht. Seitdem verzichtet die diplomierte Lebensberaterin aus Lanzenkirchen (Bezirk Wiener Neustadt) auf industriellen Zucker.

Was seitdem passiert ist? „Ich habe 40 Kilo abgenommen“, erzählt Böhm, die in der Schön-graberner Praxis Berger einen Tagesworkshop abhielt. Sie nennt sich selbst „zuckerFREIheldin“ und will anderen zeigen, wie man zur Heldin werden kann.

14 Teilnehmerinnen lauschten ihren Informationen, Tipps und Übungen. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei sei die mentale Arbeit. Der Workshop richte sich an Frauen, die bereits erkannt haben, dass sich Zucker schädlich auf ihren Körper auswirkt. „Und die nicht ein Wissensproblem, sondern ein Umsetzungsproblem haben“, erklärt Böhm. Jeder kenne diese sogenannten Aha-Momente. „Das sind wertvolle Bewusstseinsmacher“, beschreibt die „zuckerFREIheldin“ den ersten Schritt in ein neues Leben.

Damit sei es aber nicht getan. „Du musst ins Handeln kommen.“ Der Aha-Moment allein ändere zwar das Bewusstsein, aber nicht das Ergebnis.

Die Teilnehmerinnen in Schöngrabern waren beeindruckt von den Übungen und den mentalen Hintergründen und wie wichtig es ist, Ziele aufzuschreiben. Warum? „Wenn man etwas aufschreibt, ist es verbindlicher“, erklärt die Lebensberaterin.

Wer jetzt glaubt, der Zuckerfreiworkshop sei nur darauf ausgerichtet, dass die Teilnehmerinnen künftig Gewicht verlieren sollen, der irrt. „Ernährungspläne oder Diäten sind für viele wichtig, um sprichwörtlich einen Plan zu haben. Das ist aber die letzte Ebene der Pyramide.“ Denn Diäten und Co. betreffen unser Äußeres. Daran zu arbeiten, mache aber erst Sinn, „wenn zuerst der Schalter im Inneren umgelegt wurde“, betont die Expertin.

„Aufgrund der großen Nachfrage wird Birgit Ende März mit ihrem Zuckerfreiworkshop noch einmal zu uns kommen“, informiert Gastgeberin Susanne Berger. Infos über diesen Termin gibt es direkt bei Birgit Böhm (office@praxis-boehm.at).