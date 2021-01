Mit einer Portion Ungewissheit blickt auch Christine Sailer-Weber mit ihrem Entwicklungshilfe-Projekt in Mombasa dem neuen Jahr entgegen. Die lange coronabedingte Schließung der Schulen habe für die Kinder nicht zuletzt das Fehlen der oft einzigen sicheren Mahlzeit bedeutet. „Wir fühlen uns trotz der äußeren Umstände dafür verantwortlich, unser Programm weiterzuführen, um in dieser schwierigen Zeit wenigstens die Versorgung der Kinder mit Lebensmitteln zu gewährleisten“, so die Hollabrunnerin, die im Herbst nicht wie sonst üblich nach Kenia reisen konnte.

Für die Zeit von September bis Mitte Dezember wurden jedoch finanzielle Mittel für die Ernährung der Kinder zur Verfügung gestellt. Eine Vertrauensperson vor Ort, der Direktor der Nyota Ing’arayo School, Brian Mutunga, übernahm die Ausgabe der Lebensmittel an die Kinder. Er habe geschrieben, „dass er jede Woche in glückliche Gesichter schauen darf“.

Zu großem Dank sei man auch wieder der Frauenrunde der Pfarre Hadres verpflichtet. Obwohl weder ein Weihnachtsmarkt noch ein Pfarrcafé möglich war, fand diese einen Weg, das Projekt in Mombasa tatkräftig zu unterstützen. So wurden Adventkränze und Köstlichkeiten aus der Hadreser Küche auf Bestellung angefertigt und ausgeliefert.

Spendenkonto: „BOMBOLULU“

IBAN: AT06 2021 8000 0002 9009