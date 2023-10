Neues Labor für den richtigen Geschmack in Hollabrunn

„Wir segnen nicht den Raum, die Computer oder die Waschbecken, sondern alle, die hierherkommen, um ausgebildet zu werden und die, die ausbilden“, sagte Pater Michael Hüttl vom Stift Altenburg, bevor er das neue Sensorik-Labor der Privat-HTL für Lebensmitteltechnologie (HTLLT) in Hollabrunn segnete. Was den Geistlichen mit der Bildungseinrichtung verbindet? Er habe damals in der alten Fleischer-Berufsschule gelernt und war schließlich Niederösterreichs jüngster Fleischermeister. „Ich bin stolz, dass ich vorher noch was G'scheites g'lernt hab“, scherzte er.

Eine, die ebenfalls eine persönliche Bindung zur Schule hat, ist Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer: „Für mich ist es heute ein Nach-Hause-Kommen.“ Die zweifache Mutter hatte während ihrer HTL-Ausbildung viel Kontakt zur HTLLT und verbinde darum viele positive Erinnerungen mit der Schule. „Ich spüre, dass die Lehrer hier mit Tatendrang dahinter sind“, lobte sie Schulleiter Gottfried Krottendorfer und sein Lehrerteam.

Sensorik-Labor als wichtiger Impuls für den Schulstandort

Darum freue es Himmelbauer besonders, dass das Land NÖ die Errichtung des Sensorik-Labors finanziell unterstützt hat. „Es ist immer eine Bereicherung, wenn das Haus ausgebaut wird.“ So sieht es auch Hollabrunns Vizebürgermeister Kornelius Schneider, der stolz ist, dass das „hochmoderne Sensorik-Labor im Studentenheim“ einen neuen, wichtigen Impuls für den Schulstandort liefere. Die HTLLT sei zu einem „modernen, lebens- und wirtschaftsnahen Ausbildungsbetrieb“ geworden, ergänzte Himmelbauer.

„Wir produzieren Lebensmittel und analysieren sie“, erklärte Lebensmittelchemiker Josef Strobl den Festgästen, was im Sensorik-Labor geschieht. In den einzelnen Kojen, die mit Tablets, kleinen Waschbecken und fließendem Wasser ausgestattet sind, werden Verkostungen vorgenommen, Daten gesammelt und diese dann analysiert.

Wie das genau funktioniert, durften die Festgäste, unter denen auch Fleischermeister Franz Hofmann und Schulqualitätsmanager Alfred Pohl (Bildungsregion 2) waren, selbst ausprobieren. An der HTLLT wurde Hirsch-Jerky für ein Unternehmen entwickelt. Diese Produktneuheit servierten die Schüler ihren Testessern. Faserung, Konsistenz und Geschmack der Trockenfleischstreifen wurden in einer Verkostung bewertet.

Süßer Apfelsaft im roten Laborlicht

In der zweiten Runden gab's drei verschiedene Variationen von Apfelsaft, die bewertet werden sollten. Dabei wurde der Raum in rotes Licht getaucht. „Damit nur noch der Geruch und der Geschmack im Vordergrund stehen“, erklärte Mikrobiologin Kerstin Spindler. Direktor Krottendorfer riet den Probanden, einen kräftigen Schluck zu nehmen und diesen im Mund kreisen zu lassen. „Beim Wein geht das automatischer, aber beim Apfelsaft ...“, schmunzelte Pater Michael.

Nach der offiziellen Eröffnung des Sensorik-Labors ging's eine Tür weiter in die Lehrwerkstatt, wo die Schüler - passend zur Jahreszeit - Weißwürste mit Brezeln und Senf servierten.