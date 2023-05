Hebamme zu Gast in der ASO Hollabrunn

Lebenspraxis und altersrelevante Informationen zu den Themen, die Jugendliche interessieren und betreffen, werden im Unterrichtsgeschehen der Allgemeinen Sonderschule (ASO) Hollabrunn stets berücksichtigt. Dazu sei die Vernetzung mit Experten wichtig und notwendig, wie Schulleiterin Maria Breindl berichtet.

Daher wurde Hebamme Katharina Haupt in die Oberstufenklasse eingeladen. Sie arbeitet im Landesklinikum Korneuburg und ist freiberuflich als Wahlhebamme in Ravelsbach und Umgebung tätig. Zu ihrem breitgefächerten Aufgabenfeld gehören auch Vorträge und Workshops in Schulen.

Der sehr sensible Bereich Schwangerschaft und Geburt wurde von der Hebamme in altersadäquater Weise behandelt und den ASO-Schülern erklärt. Neben grundlegenden Informationen, unterstützt durch Bilder und ein Modell, gab es viele bildhafte und symbolische Darstellungen. So wurde die Schwangerschaft als Weg gelegt, begleitet von Fakten und Vergleichen, beispielsweise dem Gewicht des Embryos, symbolisiert durch Gegenstände des täglichen Lebens.

Die Jugendlichen lauschten gespannt den Erzählungen der Hebamme, stellten Fragen und waren durchwegs mit großem Interesse bei der Sache. „Gefördert wird diese Vortragstätigkeit vom Land NÖ, so dass möglichst viele junge Menschen bereits während ihrer Schulzeit wichtige und wertvolle Informationen erhalten können“, so Breindl, die sich mit ihrem Team bei Katharina Haupt für diesen informativen Workshop bedankt.

